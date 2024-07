Google Pixel 9 è già in vendita (in Algeria)?

Sappiamo che Google, a questo giro, ha intenzione di accorciare i tempi per l’arrivo di Pixel 9: il nuovo smartphone sarà presentato già entro metà agosto, con un evento dedicato, durante il quale potrebbero essere annunciati anche Pixel Watch 3, Pixel Tablet 2 e, forse, un modello pieghevole. C’è però chi afferma sia già in vendita, con largo anticipo.

Avvistata la prima unità di Google Pixel 9

La notizia (la cui veridicità è comunque tutta da confermare) arriva dall’Algeria. Lì, lo sviluppatore Hani Mohamed Bioud, afferma di aver potuto allungare le mani sulla versione del telefono con 256 GB di memoria interna, nella sua colorazione Rosa. Le altre disponibili dovrebbero essere Nero, Bianco e Verde, almeno in un primo momento. Il risultato è quello mostrato in un video su X, da cui abbiamo estratto il fotogramma di seguito.

Per quanto riguarda il design, si nota un importante restyling per il modulo fotografico posteriore, che continua ad apparire piuttosto ingombrante. A livello di specifiche tecniche, quasi certamente il cuore pulsante sarà rappresentato dal chipset Tensor G4 progettato internamente dal gruppo di Mountain View (i primi benchmark non ufficiali hanno mostrato prestazioni migliorate, ma non tanto quanto era lecito attendersi). Lato software, invece, il sistema operativo sarà ovviamente Android, con pieno supporto a tutte le funzionalità introdotte dalla versione 15, a partire da quelle legate all’intelligenza artificiale.

Stando alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, la nuova generazione dovrebbe debuttare in tre modelli, anziché solo due come avvenuto fino a oggi. Oltre a quello base, dovrebbero esserci anche Pro e Pro XL, quest’ultimo ovviamente caratterizzato da dimensioni più generose del display in dotazione.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale di Google Pixel 9 è in programma per martedì 13 agosto, quando in Italia saranno le ore 19:00. Come scritto in apertura, avverrà con largo anticipo rispetto alle tempistiche abituali (all’inizio della stagione autunnale).