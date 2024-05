Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL fotografati

Se Google rispetterà una tabella di marcia fedele a quanto visto negli anni scorsi, presenterà i nuovi Pixel 9 in autunno, indicativamente nel mese di ottobre. Eppure, sono già trapelate numerosi indiscrezioni a proposito degli smartphone e delle loro caratteristiche. Oggi tocca a immagini reali, fotografie acquisite e condivise online.

Sono questi i nuovi smartphone Google Pixel 9?

Sono comparse sul sito Rozetked.me e raffigurano i tre modelli attesi sul mercato: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. In particolare, il secondo potrebbe attrarre molti utenti interessati a un dispositivo dalle dimensioni non eccessive e dotato di specifiche da top di gamma, soprattutto sul fronte fotografico.

Per fare un confronto, Pixel 9 Pro XL (a destra nell’immagine qui sopra) dovrebbe essere leggermente più grande di iPhone 15 Pro Max. Considerando l’evento I/O 2024 organizzato da Google in programma per questa sera, non è da escludere un possibile accenno alla linea.

Un dettaglio che non può sfuggire ai più attenti è una novità per il design del comparto fotografico posteriore. Non c’è più la camera bar che si estende da un bordo all’altro della superficie, sostituita da un modulo arrotondato ai lati. Una scelta che, se confermata, romperebbe con il recente passato, dicendo addio a uno degli elementi visivi che hanno caratterizzato le ultime generazioni della gamma.

Restando in tema, Pixel 9 dovrebbe integrare due sensori sul retro, mentre per gli altri due modelli, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro, il numero salirebbe a tre, con l’aggiunta di un modulo aggiuntivo con funzionalità da teleobiettivo, per catturare i dettagli da lontano senza ricorrere all’interpolazione.

Ricordiamo poi che è atteso anche il successore del primo smartphone pieghevole proposto dal marchio: Pixel Fold 2, secondo qualcuno ribattezzato Pixel 9 Pro Fold.

Ancora, la scorsa settimana il gruppo di Mountain View ha svelato il modello Pixel 8a, il più economico e accessibile della gamma, al suo debutto ufficiale proprio oggi.