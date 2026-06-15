Motorola edge 70 (12/512GB) in offerta Prime Day in anticipo su Amazon

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Sembra impossibile ma ti assicuro che questo è il reale prezzo con cui potrai accaparrarti questo straordinario smartphone. Anche se il prezzo di listino non lo vedi su Amazon lo puoi visualizzare sullo store ufficiale e quindi potrai notare che c’è un risparmio di oltre 430 euro. In più se preferisci puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Motorola edge 70 a un prezzo super solo su Amazon

Non ci sono assolutamente dubbi a questa cifra il Motorola edge 70 è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Siamo di fronte a uno smartphone super leggero e sottile con prestazioni pazzesche. Andiamo per ordine. Ha un peso di appena 159 grammi, uno spessore di soli 6 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP69.

Il processore che troviamo a bordo è il potente Snapdragon 7 Gen 4 che viene supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Potrai accedere alla Moto AI con il pulsante dedicato e c’è anche Gemini integrato. Ha un fantastico display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 4500 nit. È dotato poi di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e di una batteria da 4800 mAh che si ricarica via cavo a 68 W e wireless a 15 W.

Insomma una promozione veramente allettante che sarebbe un peccato perdere. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 70 da 512 GB a soli 368,49 euro, invece che 799 euro. Ricorda che è un esclusiva per gli abbonati Prime quindi se non sei ancora iscritto al servizio fallo immediatamente cliccando qui.