 Motorola edge 70 (12/512GB) in offerta Prime Day in anticipo su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Motorola edge 70 (12/512GB) in offerta Prime Day in anticipo su Amazon

Il Motorola edge 70 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è in promozione su Amazon con il Prime Day in anticipo e risparmi 430€.
Motorola edge 70 (12/512GB) in offerta Prime Day in anticipo su Amazon
Tecnologia Mobile
Il Motorola edge 70 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è in promozione su Amazon con il Prime Day in anticipo e risparmi 430€.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Occasionissima su Amazon per acquistare uno smartphone straordinario a un prezzo molto vantaggioso. Se fai presto oggi puoi avere il Motorola edge 70 da 512 GB a soli 368,49 euro, invece che 799 euro. In esclusiva per i clienti Prime. Clicca qui se non sei ancora abbonato.

Sembra impossibile ma ti assicuro che questo è il reale prezzo con cui potrai accaparrarti questo straordinario smartphone. Anche se il prezzo di listino non lo vedi su Amazon lo puoi visualizzare sullo store ufficiale e quindi potrai notare che c’è un risparmio di oltre 430 euro. In più se preferisci puoi acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Motorola edge 70 a un prezzo super solo su Amazon

Non ci sono assolutamente dubbi a questa cifra il Motorola edge 70 è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Siamo di fronte a uno smartphone super leggero e sottile con prestazioni pazzesche. Andiamo per ordine. Ha un peso di appena 159 grammi, uno spessore di soli 6 mm e la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP69.

{title}

Il processore che troviamo a bordo è il potente Snapdragon 7 Gen 4 che viene supportato in questa versione da 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Potrai accedere alla Moto AI con il pulsante dedicato e c’è anche Gemini integrato. Ha un fantastico display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 4500 nit. È dotato poi di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e di una batteria da 4800 mAh che si ricarica via cavo a 68 W e wireless a 15 W.

Acquistalo in offerta su Amazon

Insomma una promozione veramente allettante che sarebbe un peccato perdere. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 70 da 512 GB a soli 368,49 euro, invece che 799 euro. Ricorda che è un esclusiva per gli abbonati Prime quindi se non sei ancora iscritto al servizio fallo immediatamente cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy A57 da 256GB è il migliore medio gamma a questo prezzo

Samsung Galaxy A57 da 256GB è il migliore medio gamma a questo prezzo
Google Pixel 10 Pro in sconto di 350€ su Amazon ed è il minimo storico

Google Pixel 10 Pro in sconto di 350€ su Amazon ed è il minimo storico
Fotocamera da paparazzo e batteria infinita: realme GT 7T 5G è la scelta giusta

Fotocamera da paparazzo e batteria infinita: realme GT 7T 5G è la scelta giusta
Il Trump phone è un HTC U24 Pro prodotto in Cina

Il Trump phone è un HTC U24 Pro prodotto in Cina
Samsung Galaxy A57 da 256GB è il migliore medio gamma a questo prezzo

Samsung Galaxy A57 da 256GB è il migliore medio gamma a questo prezzo
Google Pixel 10 Pro in sconto di 350€ su Amazon ed è il minimo storico

Google Pixel 10 Pro in sconto di 350€ su Amazon ed è il minimo storico
Fotocamera da paparazzo e batteria infinita: realme GT 7T 5G è la scelta giusta

Fotocamera da paparazzo e batteria infinita: realme GT 7T 5G è la scelta giusta
Il Trump phone è un HTC U24 Pro prodotto in Cina

Il Trump phone è un HTC U24 Pro prodotto in Cina
Michea Elia
Pubblicato il
15 giu 2026
Link copiato negli appunti