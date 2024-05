Google I/O 2024: Pixie e le altre novità attese

Quando manca ormai solo un giorno all’appuntamento con Google I/O 2024, è tempo di riepilogare quali sono le novità attese dalla conferenza. Al centro dell’attenzione ci sarà l’intelligenza artificiale, come ribadito anche da un teaser pubblicato su X (visibile di seguito) nel fine settimana, accompagnato da una descrizione che lascia poco spazio all’immaginazione: Sintonizzati per i nostri ultimi progressi sull’IA . Non potrebbe essere altrimenti, considerando il trend del momento.

Quali novità in arrivo dal Google I/O 2024?

Potrebbe arrivare Pixie, un nuovo assistente digitale basato su Gemini e dalla natura multimodale, in grado di eseguire operazioni complesse, ad esempio fornire informazioni su dove comprare un oggetto o su come utilizzarlo, partendo dall’acquisizione di una sua immagine dal mondo reale. Non è dato a sapere se sarà un esclusiva per i dispositivi della linea Pixel.

È quasi certo l’arrivo di aggiornamenti a proposito dell’integrazione dell’IA generativa nel motore di ricerca. Un fronte, quest’ultimo, a cui sembra essere interessata anche OpenAI, stando ad alcune recenti voci di corridoio, nonostante le smentite ufficiali.

Blink and you’ll miss it 👀 #GoogleIO is coming next week on May 14 at 10 am PT. Tune in for our latest advancements in AI → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/fSuKuzxG48 — Google (@Google) May 10, 2024

Le icone che si vedono scorrere nell’animazione anticipano il debutto di funzionalità inedite anche per Lens, ricerca vocale, Maps e YouTube.

Con tutta probabilità, non ci saranno novità hardware di rilievo. Lo smartphone Pixel 8a è stato svelato la scorsa settimana (ed è già in preordine). Potrebbero esserci anticipazioni sul pieghevole Pixel Fold 2 (secondo alcuni sarà chiamato Pixel 9 Pro Fold).

L’edizione 2024 dell’evento I/O si aprirà domani, martedì 14 maggio, quando in Italia saranno le ore 19:00. Sarà possibile seguire il keynote iniziale in diretta streaming dal player YouTube qui sopra.

A questo giro, bigG dovrà fare i conti con un altro appuntamento degno di nota: è quello pianificato per questa sera da OpenAI. Tra le novità introdotte, una potrebbe riguardare una nuova funzionalità per ChatGPT, quella che consentirà all’IA di gestire le telefonate in tempo reale.