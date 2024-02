Google Pixel Fold 2: design e possibili specifiche

Da alcuni giorni sono iniziate circolare le prime immagini del Pixel Fold 2 che Google potrebbe annunciare a fine giugno durante la conferenza riservata agli sviluppatori (come avvenuto l’anno scorso per l’attuale modello). In base ai render pubblicati da Smartprix, il secondo smartphone pieghevole dell’azienda di Mountain View avrà un nuovo modulo fotografico posteriore.

Pixel Fold 2: design e specifiche

Una prima immagine del Google Pixel Fold 2 era stata pubblicata dal sito Android Authority all’inizio del mese. I render basati sui disegni CAD, condivisi dal noto leaker @OnLeaks, confermano il nuovo design del modulo fotografico posteriore.

Quello del Pixel Fold ha un layout rettangolare, come nei Pixel 8. Il Pixel Fold 2 dovrebbe avere invece un modulo di forma quadrata, all’interno del quale ci sono le tre fotocamere posizionate su due file (una in alto e due in basso). Ci sono inoltre alcuni sensori. All’esterno si notano il flash LED e un microfono. Al momento non sono note le specifiche.

Il Pixel Fold 2 dovrebbe avere uno schermo interno da 7,9 pollici e uno schermo esterno (cover) da 6,4 pollici. Dal render si nota una riduzione dello spessore delle cornici. Altre possibili specifiche sono: processore Tensor G4, 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 4.0.

Google avrebbe inoltre ridotto lo spessore dello smartphone: 5,27 millimetri quando aperto e 10,54 millimetri quando chiuso. A titolo di confronto, l’attuale modello ha uno spessore di 5,8 millimetri (aperto) e 12,1 millimetri (chiuso). Il sistema operativo sarà ovviamente Android 14 con numerose funzionalità di intelligenza artificiale generativa. L’annuncio è previsto al Google I/O 2024.