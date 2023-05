Google I/O 2023: Pixel 7a e Pixel Fold ufficiali

Uno dei momenti più caldi dell’evento I/O 2023 si è fatto attendere fino al termine del keynote: Pixel 7a e Pixel Fold sono ufficiali. I nuovi smartphone di Google sono stati presentati confermando di fatto le indiscrezioni della vigilia. Per il primo dei due, l’obiettivo è quello di replicare l’enorme successo ottenuto dal predecessore 6a lanciato lo scorso anno. Partiamo da qui.

Pixel 7a: il nuovo smartphone di Google

Il cuore pulsante è costituito dal processore Tensor G2 già visto in azione su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Ad affiancarlo sono 8 GB di RAM per garantire prestazioni senza compromessi. 128 GB di memoria interna UFS 3.1, Wi-Fi 6E e la solita gamma completa di sensori completano la dotazione.

Sul retro trovano posto fotocamere da 64-13 megapixel evolute con un sensore più grande del 72% rispetto alla generazione precedente. Il prezzo di lancio è 509 euro, con la vendita al via oggi. Quattro le colorazioni disponibili: Celeste, Grigio antracite, Neve e Corallo (quest’ultima esclusiva dello store ufficiale).

Naturalmente, il sistema operativo è Android e sarà ovviamente garantito il pieno supporto a tutte le funzionalità di IA generativa annunciate oggi da bigG all’I/O 2023, incluse Magic Editor e Generative AI Wallpapers.

Pixel Fold, lo smartphone pieghevole di bigG

Dopo una lunga attesa, ecco dunque Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del gruppo. Anche in questo caso a muovere il comparto hardware è l’unità Tensor G2 progettata internamente. Passa in pochi istanti dalla modalità telefono a quella tablet da 7,6 pollici.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di fotocamere. Ci sarà modo per approfondire tutti gli aspetti legati alle caratteristiche integrate.

Il preordine parte oggi con prezzi da 1.799 dollari e consegne sono previste per il mese prossimo in alcuni paesi selezionati. In omaggio l’orologio Pixel Watch (ma solo negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito), 2 TB di spazio su Google One per sei mesi e tre mesi di YouTube Premium.

Pixel Tablet: tablet e smart display insieme

Confermato inoltre l’arrivo del Pixel Tablet già svelato in anteprima lo scorso anno, ideato per agganciarsi a un dock con altoparlante integrato per diventare così uno smart speaker. Tre colorazioni, pre-ordini da oggi con consegne dal mese prossimo e prezzi a partire da 499 dollari.

Un’intera gamma di nuovi dispositivi Google, dunque, per un ecosistema hardware su cui il gruppo di Mountain View sembra essere tornato a puntare con decisione, facendo leva sull’esperienza acquisita (anche dai progetti meno riusciti) e sulle solide fondamenta della piattaforma Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.