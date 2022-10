Google Pixel Tablet con Android arriverà nel 2023

Non solo due nuovi smartphone e il primo smartwatch del brand, ma anche un tablet: c’è Google Pixel Tablet tra i protagonisti dell’evento organizzato questo pomeriggio da bigG. Il gruppo di Mountain View torna dunque a proporre uno schermo di grandi dimensioni basato su Android, questa volta indirizzato principalmente all’intrattenimento multimediale e in grado di trasformarsi all’occorrenza in uno smart display come descriveremo a breve.

Google Pixel Tablet: cosa sappiamo

Per vederlo in azione bisognerà comunque attendere: arriverà nel 2023. Al momento non sono state rese note tutte le specifiche tecniche integrate. Sappiamo però che sotto la scocca batterà il cuore pulsante del processore Tensor G2 progettato internamente, lo stesso integrato nei telefoni di nuova generazione (Pixel 7 e Pixel 7 Pro).

È Prevista la commercializzazione di un accessorio che, di fatto, trasformerà il tablet in uno smart display. Si tratta di un dock per la ricarica con aggancio magnetico e altoparlante integrato. Il risultato è quello visibile di seguito, richiamando alla mente gli schermi per la casa già visti nelle linee dei dispositivi Home e Nest.

Le prime immagini diffuse mostrano due colorazioni della scocca, una tendente al bianco e l’altra grigia. Rimanendo concentrati sul design, si fanno notare le cornici non esattamente sottili che circondano il pannello. Nessun dettaglio è stato diffuso in merito al prezzo di vendita. Non fatichiamo comunque a immaginare che non si tratterà di un tablet economico.