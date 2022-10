Pixel 7 e Pixel 7 Pro: lo smartphone secondo Google

Con l’obiettivo di definire un nuovo standard di riferimento tra gli smartphone Android, oggi Google ha presentato in via ufficiale le due new entry del proprio catalogo: Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Già protagonisti di numerose indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, sono ora disponibili per il preordine, con le consegne in programma per la prossima settimana.

Tutto sui nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Mossi dal cuore pulsante Tensor G2 progettato internamente dal gruppo di Mountain View, vanno a completare un ecosistema mobile in cui già trovano posto gli auricolari Pixel Buds e l’atteso orologio Pixel Watch.

Specifiche tecniche

Partiamo dalle specifiche tecniche. Come ormai da tradizione, a differenziare i due modelli sono le dimensioni dello schermo, ma non solo. Si registrano caratteristiche differenti anche dal punto di vista della RAM equipaggiata, della batteria e del comparto fotografico. Ecco tutti i dettagli più importanti.

Pixel 7: display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e Gorilla Glass Victus, processore Google Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50+12 megapixel (wide+ultrawide) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 4.355 mAh con ricarica rapida da 30 W, dimensioni 155,6×73,2×8,7 mm, peso 197 grammi;

Pixel 7 Pro: display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 3120×1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e Gorilla Glass Victus, processore Google Tensor G2, 12 GB di RAM LPDDR5, 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50+12+48 megapixel (wide+ultrawide+telephoto) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W, dimensioni 162,9×76,6×8,9 mm, peso 212 grammi.

Ai dettagli appena elencati si aggiunge, ovviamente, un ricco comparto di sensori e moduli per la connettività. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Android 13 con supporto alla ricezione tempestiva di tutti gli aggiornamenti rilasciati da Google nei prossimi cinque anni.

Design

Dal punto di vista del design, entrambi i nuovi smartphone Google di settima generazione sono protetti da un frame realizzato in alluminio. Dispongono inoltre della già citata certificazione IP68 che ne garantisce l’impermeabilità. Per quanto riguarda le colorazioni, Pixel 7 arriva nelle tinte Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e Verde cedro, mentre Pixel 7 Pro in Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e Grigio verde. Di seguito una galleria di immagini utile per osservarli da vicino.

Funzionalità

In termini di funzionalità, spiccano i miglioramenti introdotti per quanto riguarda la gestione delle fotocamere e delle immagini acquisite. Tra questi, lo zoom fino a 30x (su Pixel 7 Pro) per catturare immagini nitide anche a grande distanza, Macro Focus per immortalare soggetti a soli tre centimetri dall’obiettivo, Foto Nitida per correggere gli scatti sfocati e la registrazione video HDR a 10-bit.

L’inclusione del Tensor G2 e del chip Titan G2 consente inoltre di dar vita a un’esperienza senza compromessi in termini di sicurezza dei dati. A questo proposito si segnala l’introduzione dello sblocco con il volto.

Prezzi e disponibilità

La fase di preordine di Pixel 7 e Pixel 7 Pro inizia subito, sul Google Store e su Amazon. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 649 euro per il primo dei due modelli e da 899 euro per il top di gamma. Le consegne prenderanno il via la prossima settimana, il 13 ottobre.