Pixel Watch: il design di Google al polso

Oltre ai due nuovi smartphone Pixel (7 e 7 Pro), l’evento organizzato oggi da Google vede anche la presentazione di Pixel Watch. È il primo smartwatch realizzato dal gruppo di Mountain View, un dispositivo indossabile progettato per entrare a far parte di quell’ecosistema mobile pensato per accompagnare l’utente in ogni sua attività quotidiana.

Google Pixel Watch, lo smartwatch secondo bigG

Con il suo display circolare ricoperto da vetro 3D, è proposto in tre colorazioni (Nero, Argento e Oro) che possono essere personalizzata abbinando una vasta gamma di cinturini realizzati con materiali e finiture differenti. Il peso si attesta a 32 grammi, la cassa da 41 mm ha uno spessore pari a 12,3 mm. Impiega acciaio inossidabile e assicura la resistenza all’acqua.

Lato software, tutto è gestito attraverso piattaforma Wear OS 3 con accesso nativo a Google Maps, Assistente Google, Google Wallet e Google Home, senza ovviamente dimenticare l’integrazione con i servizi Fitbit. Non manca la possibilità di controllare la riproduzione della musica (anche senza portare con sé il telefono), di consultare le notifiche e di monitorare l’attività fisica. Nel 2023 farà il suo debutto una funzionalità che permetterà di identificare un’eventuale caduta di chi lo indossa per allertare tempestivamente i soccorsi.

La batteria da 294 mAh assicura fino a 24 ore di utilizzo continuato. Per quanto riguarda la ricarica, si arriverà al 50% di autonomia in soli 30 minuti.

Il debutto di Pixel Watch è fissato per la prossima settimana, con la fase di preordine al via subito. Per quanto riguarda il prezzo, bigG ha deciso per 349,99 dollari nel caso della versione Bluetooth/Wi-Fi e 399,99 dollari per quella con connettività LTE integrata.

Purtroppo, l’Italia non è tra i primi nove paesi che riceveranno il dispositivo: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Giappone, Australia e Taiwan. Bisognerà attendere.