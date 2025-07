Samsung: il Galaxy Z Fold7 potrebbe vendere più del previsto

Secondo i più recenti report provenienti dalla Corea, Samsung si aspetta che il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7 riescano a vendere più della generazione precedente. Relativamente al Galaxy Z Flip 7 FE, invece, pare che il colosso sudcoreano abbia preso coscienza del fatto che il prodotto in realtà non interessa in maniera particolare.

Galaxy Z Fold7: piano di produzione di 2,4 milioni di unità

Più nello specifico, la testata The Elec ha riferito che Samsung punta a spedire oltre 2 milioni di unità sia del Galaxy Z Fold7 che del Galaxy Z Flip7, arrivando a superare di circa il 10% i loro predecessori. Solo per il Galaxy Z Fold7 sarebbe previsto un piano di produzione di 2,4 milioni di unità, mentre per il Galaxy Z Flip7 sarebbero state calcolate 2,3 milioni di unità.

Questi numeri sono comunque in evoluzione, poiché Samsung potrebbe decidere di adeguarli verso l’alto a causa della forte domanda iniziale per entrambi i modelli Fold e Flip con una crescita a doppia cifra. Da notare che l’anno scorso, i pieghevoli di Samsung hanno faticato a trovare uno slancio.

Nel frattempo, Samsung prevede di produrre solo 700.000 unità del Galaxy Z Flip 7 FE, meno del 30% della quantità totale tra Galaxy Z Fold7 e Galazy Z Flip. Ciò suggerisce che l’azienda sa che il dispositivo non sarà particolarmente attraente sul mercato, cosa che è ulteriormente avvalorata dal fatto che il device ha avuto davvero poco spazio durante l’evento di presentazione. In precedenza, si stimava che il Galaxy Z Flip7 FE avrebbe visto una produzione di 1,6 milioni di unità, un numero che in realtà è stato più che dimezzato.

Il prezzo è probabilmente il fattore principalmente ostacolante per quel che concerne il modello FE. La versione base, con 128 GB di storace e 8 GB di RAM, costa 1.069 euro, mentre il ben più prestante Galaxy Z Flip 7 costa solo 200 euro in più. Considerando la cifra comunque importante, ma la differenza di prestazioni, è chiaro che molti utenti preferiscano, a questo punto, spendere qualcosa in più piuttosto che ritrovarsi ad avere a che fare con una versione del device sottopotenziata.