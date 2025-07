Kindle Colorsoft ora è disponibile anche da 16 GB

Kindle Colorsoft, il primo eBook reader a colori di Amazon, è stato lanciato nell’ottobre scorso. A partire da oggi il dispositivo è disponibile anche in una nuova versione con 16 GB di memoria interna, proposta a un prezzo più conveniente. L’esordio arriva giusto in tempo per le vacanze, strizzando l’occhio a chi è in partenza e vuole portare con sé tutti i propri libri preferiti, ma senza alcun ingombro in valigia.

La nuova versione da 16 GB di Kindle Colorsoft

L’azienda comunica che la sua gamma di lettori non ha mai vissuto un momento tanto positivi. Durante il recente Prime Day, le vendite sono cresciute di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e gli utenti leggono sempre di più: oltre 129 miliardi di pagine. In particolare, il display colorato di Kindle Colorsoft si è rivelato un elemento chiave per aumentare il tempo di lettura.

Una caratteristiche che permette, ad esempio, di sfogliare le copertine a colori nella propria libreria e nello store, di vedere i fumetti in modo ancora più coinvolgente, di visualizzare immagini e fotografie al meglio e di aggiungere evidenziazioni in giallo, arancione, blu o rosa. C’è anche la funzione Colore Pagina, che inverte i colori mostrando testo chiaro su sfondo scuro. Al di là della capacità di storage, le specifiche tecniche rimangono invariate: supporto alla ricarica wireless o via USB-C, autonomia fino a otto settimane, design waterproof e diagonale da 7 pollici.

Il nuovo modello da 16 GB di Kindle Colorsoft è disponibile a partire da oggi in Italia al prezzo di 269,99 euro. L’acquisto dà diritto a tre mesi di abbonamento al servizio Kindle Unlimited per leggere senza limitazioni un catalogo composto da milioni di eBook e una selezione di riviste.

Rimane disponibile la Signature Edition con 32 GB di memoria interna, al prezzo di 299,99 euro.