Kindle Colorsoft e tante altre novità per gli eBook reader di Amazon

Il primo Kindle a colori è realtà: è appena stato annunciato in via ufficiale Colorsoft, l’eBook reader che aggiunge una nuova dimensione all’esperienza di lettura. Non si tratta della sola novità presentata, sono in totale cinque i modelli inediti che entrano a far parte del catalogo. Li trovi già tutti disponibili nella sezione dedicata su Amazon.

Cinque nuovi Kindle: c’è anche Colorsoft

Partiamo proprio da Kindle Colorsoft, che come già anticipato aggiunge il colore a caratteristiche già ben note come il contrasto elevato, il passaggio rapido da una pagina all’altra e la luce frontale con regolazione automatica. Questa caratteristica permetterà ad esempio di visualizzare foto e immagini senza rinunciare alla componente cromatica. Lo stesso vale per le evidenziazioni, così più facili da recuperare in seguito. Inoltre, è dotato di ricarica wireless, autonomia fino a otto settimane e design waterproof. È già in preordine.

Amazon ha migliorato Kindle Scribe, il modello che combina il concept di un eBook reader con quelle di un dispositivo dedicato agli appunti. Ora lo schermo è da 300 ppi, circondato da bordi bianchi e con una superficie liscia, simile alla carta. La nuova gomma in dotazione alla penna Premium ha una punta morbida, come quella di una matita. Non mancano poi funzionalità inedite come Active Canvas per inserire i propri pensieri in un libro. Anche in questo caso è in preordine.

Diventato il più venduto della famiglia, Kindle Paperwhite si rinnova con un boost in termini di velocità: +25% nella rotazione delle pagine, maggiore reattività nello scorrimento della libreria o dello store. È inoltre il più sottile di sempre, la batteria arriva a tre mesi di autonomia e la diagonale dello schermo aumenta fino a 7 pollici. In questo caso, è già disponibile.

Chi ha bisogno di più spazio può scegliere la Signature Edition, di nuovo già in vendita, che raddoppia la memoria interna da 16 GB a 32 GB e permette di scegliere tra diverse colorazioni (Nero Metallizzato, Rosa Metallizzato e Verde Metallizzato).

Concludiamo la carrellata delle novità annunciate con l’evoluzione del Kindle, il più compatto del catalogo. Pesa solo 158 grammi e può essere tenuto nel palmo della mano o addirittura in tasca. Il display arriva a 300 ppi, senza riflessi. Le prestazioni sono state migliorate, così come il rapporto di contrasto e la luce frontale. Debutta anche la colorazione Verde Matcha, lo trovi su Amazon.

Prezzi e disponibilità

Tutti i nuovi modelli sono già disponibili per l’acquisto. Uno è in preordine, di seguito tutti i dettagli.

Kindle Colorsoft Signature Edition a 299,99 euro in preordine con disponibilità dal 30 ottobre;

Kindle Scribe a 429,99 euro in preordine con disponibilità dal 4 dicembre;

Kindle Paperwhite a 169,99 euro con disponibilità immediata;

Kindle Paperwhite Signature Edition a 199,99 euro con disponibilità immediata;

Kindle a 109,99 euro con disponibilità immediata.

Con l’acquisto di un dispositivo della gamma, Amazon regala tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited, il servizio con accesso illimitato a milioni di libri e leggere ovunque. Chiudiamo con le parole di Emma Gilmartin, Direttore di Kindle Europe.

La nostra nuova lineup ha qualcosa per tutti. Il primo Kindle a colori contribuirà a dare vita alle immagini, il nuovo Kindle Scribe cambierà la scrittura nei libri e il modo in cui prendere appunti; con il nuovo Kindle Paperwhite, il Kindle più veloce di sempre, sarà possibile navigare rapidamente tra le proprie letture preferite; infine, il nuovissimo Kindle, il nostro dispositivo più compatto, si potrà portare anche in tasca per leggere ovunque si voglia.