ChatGPT sarà in grado di gestire le telefonate?

Nel fine settimana, Sam Altman ha smentito in modo categorico le voci di corridoio a proposito dell’arrivo di un motore di ricerca legato a ChatGPT e progettato per entrare in diretta competizione con un gigante come Google. Ad ogni modo, questa sera andrà in scena una presentazione durante la quale OpenAI svelerà alcune novità che, secondo il CEO, le persone ameranno . Una di queste potrebbe essere rappresentata dall’abilità di gestire le telefonate in tempo reale da parte del chatbot.

ChatGPT e telefonate: novità in arrivo?

A renderlo noto è stato per primo lo sviluppatore e ricercatore Ananay Arora con il post su X allegato qui sotto. All’interno del codice che lo anima sono stati individuati riferimenti a comandi ed elementi come Answer (rispondi), Decline (rifiuta), Hang Up (riattacca), Incoming call (chiamata in entrata), Ongoing call (chiamata in corso), Screening an incoming call (filtra una chiamata in ingresso) e Video , quest’ultima con un riferimento diretto alla componente visiva.

OpenAI seems to be working on having phone calls inside of chatGPT. This is probably going to be a small part of the event announced on Monday.

In un altro intervento, la stessa fonte ha posto l’accento sull’esistenza di server webRTC ( webrtc.chatgpt.com e webrtc-staging.chatgpt.com ) destinati proprio a questa funzionalità.

Ne sapremo di più questa sera: l’evento organizzato da OpenAI, intitolato Spring Updates, andrà in scena quando in Italia saranno le 19:00. Lo si potrà seguire in diretta streaming direttamente sul sito ufficiale. La breve descrizione fornita fa riferimento ad aggiornamenti destinati sia a ChatGPT sia ai modelli GPT-4. A questo proposito, sappiamo che GPT-5 arriverà solo più avanti, indicativamente entro fine anno.

Ricordiamo che esattamente 24 ore più tardi andrà in scena il Google I/O 2024. Anche in questo caso, l’attenzione sarà tutta riposta sull’intelligenza artificiale. Tra le novità in arrivo da bigG, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà un nuovo assistente virtuale dalla natura multimodale chiamato Pixie. Il raggio d’azione delle due realtà è sempre più sovrapposto.