Pixel 9 Pro Fold potrebbe essere il futuro pieghevole di Google

Negli ultimi tempi sono state diffuse diverse voci riguardo la prossima generazione di Pixel Fold, lo smartphone pieghevole che Google ha annunciato lo scorso anno, in occasione del Google I/O 2023. Sino a questo momento, si era ipotizzato che “big G” volesse continuare a usare la stessa nomenclatura, dando al futuro modello il nome di Pixel Fold 2, ma a quanto pare non sarà così. Il device, infatti, si chiamerà Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 9 Pro Fold e non Pixel Fold 2

Andando più in dettaglio, secondo quanto riportato dalla redazione di Android Authority, che cita un insider di Google, sembrerebbe che l’azienda di Mountain View abbia deciso di allineare questo nuovo pieghevole al resto della gamma Pixel 9 che verrà lanciata in autunno chiamandolo, appunto, Pixel 9 Pro Fold.

Per cui, ecco quella che dovrebbe essere la gamma completa dei Pixel 9 con i relativi nomi in codice.

Pixel 9 – nome in codice “tokay”

– nome in codice “tokay” Pixel 9 Pro – nome in codice “caiman”

– nome in codice “caiman” Pixel 9 Pro XL – nome in codice “komodo”

– nome in codice “komodo” Pixel 9 Pro Fold – nome in codice “comet”

Da tenere presente che Google ha fatto riferimento al nome in codice del dispositivo “comet” come Pixel Fold 2 fino a un punto relativamente recente dello sviluppo. Alla luce di ciò, non è da escludere l’ipotesi che anche il nuovo nome non sia definitivo e che possa essere soggetto a ulteriori modifiche.

Qualora però “big G” decidesse di andare avanti con il nuovo nome, potrebbe significare che intende avvicinare maggiormente il prossimo Fold al modello di punta, piuttosto che lasciarlo come un device separato, di nicchia e troppo costoso.