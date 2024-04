Android 15: meno stress con le notifiche

Nella prima versione della Developer Preview di Android 15 è inclusa una nuova funzionalità denominata “Notification cooldown”. Si tratta di una soluzione pensata per permettere agli utenti di mettere in pausa le notifiche nel momento in cui cominciano a diventare fastidiose. Presenta tuttavia dei limiti che, a quanto pare, gli sviluppatori di Google hanno provveduto a risolvere.

Android 15: vibrazioni delle notifiche meno fastidiose

Andando più in dettaglio, grazie a questa nuova funzione, Android 15 agisce abbassando automaticamente il volume delle notifiche successive alla prima ricevute dalla medesima applicazione.

Uno dei limiti di questa nuova funzionalità è però rappresentato dalle vibrazioni, che non si arrestano nel momento in cui arriva una notifica, il che significa che lo smartphone potrebbe comunque continuare a vibrare senza sosta.

Stando però a quanto emerso nelle scorse ore, il team di “big G” pare aver ovviato alla cosa. Infatti, nella versione Beta 1.2 di Android 15, nella pagina dedicata alla funzionalità Notification cooldown, è stata aggiunta un’opzione tramite la quale il dispositivo vibra soltanto se è sbloccato e ciò significa che, abilitandola, gli utenti non dovrebbero più preoccuparsi delle continue vibrazioni alla ricezione di ogni notificata, ma ciò accadrà solo alla prima per ogni applicazione.

Da tenere presente che al momento non è certezza in merito al fatto che la funzione verrà effettivamente implementata nella versione stabile di Android 15, ma la cosa appare altamente probabile, in special modo se si considera che era già presente nella prima versione Developer Preview. Ad ogni modo, per saperne di più sarà sufficiente attendere il Google I/O 2024 che si terrà il 14 maggio prossimo.