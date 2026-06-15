Samsung Galaxy A57 da 256GB è il migliore medio gamma a questo prezzo

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione coi fiocchi che sarebbe davvero un peccato perdere. Oggi puoi portarti a casa uno smartphone eccezionale a un ottimo prezzo, dunque vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 a soli 350 euro, anziché 599,90 euro.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale, anche se su eBay non lo visualizzi. Potrai così renderti conto che dal prezzo di partenza c’è un risparmio di quasi 250 euro. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in comode rate da 116,67 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A57 è il mid range da comprare oggi

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra il Samsung Galaxy A57 è da comprare immediatamente. È difficile trovare qualcosa con le stesse prestazioni e questo prezzo. Con il potente processore Exynos 1680 che viene sostenuto da 8 GB di RAM potrai gestire il multitasking senza problemi e giocare ai titoli di ultima generazione.

Possiede un generoso display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco che arriva a 1800 nit. Pesa solo 174 grammi, ha uno spessore di 6,9 mm e garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Offre anche un’ottimo scomparto fotografico grazie a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e Zoom digitale fino a 10x. Monta poi una batteria con capacità da 5000 mAh e ricarica velocissima.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra sicuramente l’offerta non durerà. Dunque prima che scada o le unità disponibili finiscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 a soli 350 euro, anziché 599,90 euro. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena tre giorni senza costi extra.