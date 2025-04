Apple: prima nel mercato smartphone con iPhone 16e

Per la prima volta, Apple ha rivendicato la prima posizione nel mercato smartphone relativamente al primo trimestre del 2025. In base all’ultimo report diffuso da Counterpoint Research, infatti, si apprende che il colosso di Cupertino Apple ha ottenuto il 19% della quota di mercato globale, in special modo grazie al recentissimo iPhone 16e.

Apple: prima nel mercato smartphone nel primo trimestre del 2025

Andando maggiormente in dettaglio, nel report viene sottolineato che la strategia di Apple di espansione nei mercati emergenti, insieme alla crescita a due cifre in India, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Africa e Giappone, ha contribuito alla conquista della prima posizione da parte dell’azienda. Inoltre, la quota di mercato globale degli smartphone ha mantenuto il suo forte slancio nel primo trimestre del 2025, crescendo del 3% anno su anno durante il trimestre.

Il declino dei mercati sviluppati è stato compensato dalla crescita della Cina guidata dai sussidi e da una ripresa nelle regioni dell’America Latina, dell’Asia-Pacifico e del Medio Oriente e dell’Africa.

Ankit Malhotram, analista senior di Counterpoint ha dichiarato: “Le vendite a gennaio sono state particolarmente forti, con un aumento della domanda guidato dai sussidi in Cina. Lo slancio è continuato con i principali lanci come l’S25 di Samsung e l’iPhone 16e”.

Il report indica altresì che si prevede che la quota di mercato globale degli smartphone diminuirà nel 2025 a causa delle tariffe introdotte dal governo degli Stati Uniti e delle crescenti tensioni commerciali tra le potenze economiche mondiali.

Per il resto, Samsung si piazza in seconda posizione, con una quota di mercato del 18%, mentre i marchi cinesi Xiaomi e Vivo hanno continuato la loro corsa di crescita positiva e hanno conquistato la terza e la quarta posizione, rispettivamente. OPPO, invece, è arrivato in quinta posizione e Huawei ha visto una notevole crescita su scala globale.