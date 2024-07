Google TV Streamer è l'erede dei Chromecast?

L’immagine di copertina, pubblicata in origine dalla redazione del sito 9to5Google, mostra un dispositivo chiamato Google TV Streamer e non ancora presentato in via ufficiale dal gruppo di Mountain View. Come si può intuire dal nome, sarà dedicato allo streaming dei contenuti multimediali e disporrà di funzionalità simili a quelle fini a oggi in dotazione alla serie Chromecast.

Cos’è il nuovo Google TV Streamer?

Ciò che balza subito all’occhio è il restyling radicale in termini di design: addio al form factor tipico dei dongle da collegare direttamente alla porta HDMI del televisore, in favore di una forma destinata a essere posizionata su un mobile, a fianco o sotto la TV. Non è chiaro se la sua superficie piatta e leggermente inclinata possa svolgere una qualche funzione aggiuntiva specifica, ad esempio quella di base per la ricarica wireless dei dispositivi.

L’altra immagine condivisa dalla stessa fonte, visibile qui sopra, mostra nel dettaglio il telecomando. È simile a quello attuale, seppur con un layout dei pulsanti riorganizzato (ad esempio, i tasti utili per la regolazione del volume sono ora frontali).

L’annuncio già il 13 agosto, insieme a Pixel 9?

Per un annuncio ufficiale e per saperne di più non dovremo comunque attendere molto: ricordiamo infatti che bigG ha già confermato, per il 13 agosto, un evento in cui saranno svelati i nuovi smartphone della linea Pixel 9. È atteso anche il Pixel Watch 3.

L’obiettivo del Google TV Streamer, che stando a queste prime informazioni sembra progettato per tagliare i ponti con il passato della serie Chromecast, sembra essere quello di lanciare un guanto di sfida alla gamma Apple TV per quanto riguarda il market share dei set-top box con supporto alla risoluzione 4K e alle funzionalità avanzate. Inoltre, in linea con il trend del momento, non fatichiamo a immaginare possa implementare una qualche sorta di funzionalità IA.