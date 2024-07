Google Pixel Watch 3: display migliore e UWB

I protagonisti dell’evento organizzato da Google per il 13 agosto saranno i nuovi Pixel 9. L’azienda di Mountain View mostrerà anche Pixel Tablet 2, Pixel Buds Pro 3 e Pixel Watch 3. Grazie alle fonte di Android Authority è possibile conoscere alcune informazioni sullo smartwatch.

Display migliore e supporto UWB

Con il Pixel Watch 2 sono stati eliminati alcuni difetti del modello originario, tra cui la scarsa autonomia e la lentezza della ricarica. Google introdurrà altri miglioramenti con il Pixel Watch 3. Lo smartwatch sarà disponibile in due dimensioni (41 e 45 millimetri), entrambe con connettività WiFi e WiFi+4G. La capacità della batteria dovrebbe essere 310 mAh e 410 mAh, rispettivamente.

I miglioramenti più importanti sono previsti per lo schermo AMOLED. Secondo la fonte di Android Authority, Google ridurrà finalmente lo spessore della cornice da 5,5 a 4,5 millimetri. La risoluzione aumenterà invece da 384×384 pixel a 408×408 pixel (41 millimetri) e 456×456 pixel (45 millimetri). La luminosità massima passerà da 1.000 a 2.000 nit.

Il Pixel Watch 2 doveva avere un chip UWB (Ultra Wide Band), ma Google ha deciso di non integrarlo all’ultimo momento. Il Pixel Watch 3 supporterà invece la tecnologia, come confermato anche dalla FCC (Federal Communications Commission). Potrebbe essere sfruttato per localizzare il dispositivo tramite Find My Device o per sbloccare serrature e portiere delle automobili (chiave digitale).

Altre possibili specifiche sono: processore Snapdragon W5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, accelerometro, bussola, altimetro, giroscopio, magnetometro, barometro e vari sensori per il monitoraggio della salute, tra cui cardiofrequenzimetro, SpO2, ECG, EDA e temperatura. Il sistema operativo sarà certamente Wear OS 5. Previsto infine un leggero incremento del prezzo.