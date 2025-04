Xiaomi 14T 5G in offerta: prestazioni e velocità senza compromessi

Vorresti cambiare smartphone ma non sai quale scegliere tra tutti i marchi e i modelli disponibili? Se stai cercando un telefono da utilizzare tutti i giorni senza rinunciare alle prestazioni e con un comparto fotografico di qualità, Xiaomi 14T è il device che fa per te. Ora lo puoi avere in sconto su eBay usufruendo del codice promozionale PSPRAPR25.

3 ragioni per scegliere Xiaomi 14T

Fotocamere Leica di alta qualità

Prestazioni fluide e reattive

Batteria duratura con ricarica rapida

Uno dei migliori smartphone di fascia media

Xiaomi 14T è considerato uno dei device di fascia media più interessanti dell’attuale panorama degli smartphone appartenenti a questa categoria. A renderlo tale c’è, innanzitutto, un comparto fotografico molto importante che può beneficiare di ben tre fotocamere posteriori con un sensore da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera anteriore da 32 MP.

Con una batteria da 5.000 mAh, un processore MediaTek Dimensity Ultra 8000, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e un display AMOLED da 6,7”, Xiaomi 14T è uno smartphone completo e ideale per l’utilizzo quotidiano. La presenza del sistema operativo Android 15 (con personalizzazione HyperOS) lo rendono un device di ultima generazione ideale per passare a un modello nuovo e più efficiente.

Ideale per chi…

Desidera uno smartphone con fotocamere di qualità professionale per fotografie e video

Cerca prestazioni elevate per gaming, multitasking e utilizzo intensivo

Vuole un dispositivo elegante, resistente e con un display in grado di restituire un’esperienza visiva immersiva

Tra gli aspetti finali che ti consiglio di valutare a favore dell’acquisto di Xiaomi 14T c’è anche il supporto alle eSIM, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, un display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la presenza del sensore NFC. Con il codice sconto PSPRAPR25 puoi averlo a soli 369,90€.