Nuovo iPad 11" A16 256GB è in offerta al MINIMO STORICO Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta che vale il prezzo minimo storico per il nuovo iPad da 11 pollici con chipset A16 nella versione da 256GB di memoria interna. Oggi puoi acquistarlo infatti a soli 499 euro, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Nuovo iPad 256GB: perfetto per studio e lavoro

Il nuovo iPad è dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici alimentato dal chipset A16 con cui avere prestazioni eccezionale per qualsiasi cosa fai: i 256GB di spazio di questa versione sono un plus niente male per darti tutto lo storage che ti serve per la tua creatività.

Il tablet è dotato di connettività WiFi 6 e di una batteria che dura tutto il giorno. Inoltre, include due fotocamere da 12 megapixel, quella frontale è perfetta per videochiamate nitide e selfie sempre a fuoco, mentre quella posteriore ti permette di immortalare ogni momento in 4K o di scansionare documenti come un vero professionista. Abbinato ad accessori Apple Pencil e Magic Keyboard Folio può diventare uno strumento di lavoro universale degno di un laptop.

Approfitta dello sconto Amazon per acquistare il nuovo iPad da 11 pollici da 256GB al minimo storico di 499 euro, anche a rate.