Google Pixel 9 Pro XL: 16 GB di RAM e nuovo modem

Il prossimo 13 agosto si terrà l’evento in occasione del quale saranno tolti i veli ai nuovi Google Pixel 9, ma nel mentre continuano ad aumentare le indiscrezioni sulla nuova gamma di smartphone di “big G”, più precisamente in merito all’adozione dell’AI e alle caratteristiche hardware necessarie.

Google Pixel 9 Pro XL: 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione

Andando più nello specifico, stando a quanto emerso sino ad oggi, sui nuovi Pixel il quantitativo di RAM presente su tutta la gamma pare che sarà di 16 GB, sufficiente per sfruttare al meglio le funzionalità legate all’intelligenza artificiale. A confermare ulteriormente le suddetta informazione, giungono ora delle foto diffuse sul forum di XDA che sono state scattate a una versione preliminare del già chiacchierato Google Pixel 9 Pro XL, identificata dal nome in codice “komodo”, la quale risulta essere dotata per l’appunto di 16 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Al momento, è però bene tenerlo presente, ancora non è chiaro se questa sarà la configurazione di base del dispositivo. Qualora confermato, si tratterebbe senza dubbio alcuno di un balzo in avanzati significativo rispetto ai precedenti Pixel che non avevano mai superato i 12 GB di RAM.

Ulteriori conferme sono arrivate anche per il modem che verrà adoperato dai nuovi Pixel, l’Exynos 5400 annunciato da Samsung mesi addietro. La conferma del modem arriva dalla presenza della stringa “baseband”, dove “5400” sostituisce il “5300” utilizzato nella serie Pixel 8. Il modem in questione è basato sull’ultimo standard 3GPP Release 17 e offre una velocità massima di trasmissione dati di 14,79 Gbps. Inoltre, supporta la connettività satellitare ed è realizzato con un processo a 4 nm.