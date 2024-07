Google conferma Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold

Dopo le numerose indiscrezioni sui nuovi smartphone, Google ha deciso di risolvere il problema dei leak pubblicando due video che mostrano i Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. L’azienda di Mountain View ha quindi confermato il nome dello smartphone pieghevole e il nuovo design dei moduli fotografici posteriori. L’annuncio è previsto durante l’evento del 13 agosto.

Google svela Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold

Entrambi i video iniziano con Gemini. Il chatbot sarà ovviamente preinstallato sui nuovi smartphone e sostituirà in pratica il vecchio assistente. Google dovrebbe offrire l’accesso gratuito (sei mesi per Pixel 9, un anno per Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold) al modello Advanced.

Il video del Pixel 9 Pro mostra il nuovo design del modulo fotografico posteriore con tre sensori da 50 megapixel (grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo).

Il video dello smartphone pieghevole conferma innanzitutto il nome: Pixel 9 Pro Fold, invece di Pixel Fold 2. Si può inoltre notare il nuovo modulo fotografico posteriore con lenti disposte su due file. In quella superiore c’è la fotocamera principale (grandangolare) da 64 megapixel, mentre in quella inferiore ci sono la fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e il teleobiettivo da 10,5 pollici.

Un’altra interessante conferma arriva dal Google Store. Nella versione statunitense ci sono le immagini di Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. Nello store italiano c’è solo l’immagine del Pixel 9 Pro. Ciò potrebbe indicare che nemmeno il secondo smartphone pieghevole di Google arriverà in Italia. Ulteriori dettagli (ufficiali e non) verranno sicuramente divulgati nei prossimi giorni.