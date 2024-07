Pixel 9 con abbonamento gratuito a Gemini Advanced

Gemini è l’AI avanzata di Google, integrata in una serie di applicazioni di punta come Gmail, Google Docs, Fogli e Drive. È stata progettata per migliorare la produttività e la creatività, offrendo funzioni come l’assistenza alla scrittura, l’organizzazione dei dati e la creazione di contenuti.

L‘intelligenza artificiale sta diventando onnipresente nell’ecosistema dell’azienda. Con il lancio dei Pixel 9 e Pixel 9 Pro, l’azienda offrirà agli utenti la sua versione più potente, Gemini Advanced.

Gemini Advanced di Google

Gemini Advanced è la versione premium dell’intelligenza artificiale di Google. Offre funzionalità estese e caratteristiche esclusive. Ad esempio, permette di creare chatbot personalizzati, analizzare e gestire contenuti complessi e offrire raccomandazioni basate su algoritmi avanzati. Gli utenti possono beneficiare di un’assistenza intelligente per una serie di attività, dalla gestione degli impegni alla creazione di presentazioni professionali.

Il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro offriranno l’abbonamento gratuito a Gemini Advanced

Secondo recenti notizie, i modelli Pixel 9 Pro offriranno un anno di abbonamento gratuito a Gemini Advanced, mentre il modello Pixel 9 standard offrirà sei mesi di accesso gratuito. L’offerta è stata individuata grazie a un’analisi approfondita del codice dell’app di Google, che ha rivelato i dettagli.

I modelli interessati sono Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9 Pro XL, il cui lancio è previsto per il 13 agosto. Incorporando questa tecnologia nei suoi nuovi dispositivi, Google mira ad attirare più utenti offrendo loro i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

In particolare, chi acquisterà il Pixel 9 Pro potrà beneficiare di 1 anno intero di abbonamento gratis a Gemini Advanced, mentre con il Pixel 9 standard sono previsti 6 mesi di prova gratuita del servizio. Grazie a Gemini Advanced, gli utenti Pixel potranno sfruttare funzionalità evolute di AI come la dettatura avanzata, il riassunto intelligente di testi lunghi, la traduzione multi-lingua e altre caratteristiche esclusive basate sull’intelligenza artificiale.

Includendo Gemini Advanced senza costi aggiuntivi, Google punta ad aumentare l’appeal dei suoi nuovi dispositivi (rispetto agli iPhone), offrendo un solido incentivo all’acquisto e permettendo di provare in anteprima le potenzialità dell’AI applicata ad uno smartphone. Un modo per differenziare i Pixel 9 dalla concorrenza e attirare gli utenti.