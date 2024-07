Google Pixel 9: immagini dei quattro modelli

Google annuncerà i nuovi Pixel 9 durante l’evento del 13 agosto, probabilmente insieme a Pixel Tablet 2, Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2. Da molti mesi circolano indiscrezioni sui dispositivi. Grazie al leak (involontario?) della National Communications Commission (NCC) di Taiwan è possibile vedere le immagini reali dei quattro modelli.

Google Pixel 9: design e specifiche

Google annuncerà quattro smartphone: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. I primi due sono gli eredi degli attuali Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Il terzo è una novità assoluta, mentre il quarto è il successore dell’attuale Pixel Fold (noto finora come Pixel Fold 2). I rispettivi model number sono: GUR25, GEC77, GZC4K e GGH2X. La NCC ha pubblicato diverse immagini che mostrato il design e l’interno degli smartphone.

Per quanto riguarda il design, la principale novità si nota sul retro del Pixel 9 Pro Fold. La tradizionale “camera bar” è stata sostituita da un modulo fotografico di forma rettangolare nell’angolo superiore sinistro. La fotocamera frontale interna è invece nell’angolo superiore destro. Google ha inoltre ridotto lo spessore delle cornici superiore e inferiore dello schermo interno.

Il design degli altri modelli è molto simile agli attuali, ma è stata eliminata la fascia metallica intorno al modulo fotografico posteriore. La NCC ha svelato anche la capacità della batteria: 4.558 mAh per Pixel 9 e Pixel 9 Pro, 4.942 mAh per Pixel 9 Pro XL e 4.560 mAh (1.183 mAh + 3.377 mAh) per Pixel 9 Pro Fold.

Tutti i modelli supportano lo standard Thread. Tre modelli su quattro (tranne il Pixel 9) supportano la tecnologia UWB.

Tutti i modelli integreranno il processore Tensor G4. Sono previsti inoltre 8/16 GB di RAM, fino a 1 TB di storage, un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni e connettività satellitare. Google ha migliorato le fotocamere rispetto agli attuali Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Fold. Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL avranno una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel.

Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL avranno inoltre teleobiettivo e fotocamera frontale da 50 megapixel. Infine, le fotocamere frontali interna ed esterna del Pixel 9 Pro Fold avranno sensori da 10 megapixel. Il sistema operativo sarà Android 15. Gli utenti potranno sfruttare gratuitamente il modello Gemini Advanced (sei mesi per Pixel 9, un anno per gli altri modelli).