Google Pixel 9 avrà un sensore di impronte a ultrasuoni

A quanto pare, i futuri Google Pixel 9, di cui una variante è stata recentemente avvistata in un video, nella colorazione rosa e con lo schermo acceso, saranno dotato di uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni, o almeno così dovrebbe essere per alcuni modelli. A diffondere l’informazione è stata la redazione di Android Authority, senza però dettagliare la fonte.

Google Pixel 9: stesso sensore di impronte a ultrasuoni del Samsung Galaxy S24 Ultra

Andando più nello specifico, Google implementerà il Qualcomm 3D Sonic Gen 2, con codice modello QFS4008, lo stesso che è disponibile sul Samsung Galaxy S24 Ultra.

Sebbene gli scanner a ultrasuoni siano in circolazione già da alcuni anni a questa parte, sino a questo momento la loro diffusione è stata parecchio limitata. Teoricamente questi sensori sono estremamente precisi, funzionano meglio se il dito è sporco o bagnato e sono più rapidi, ma costano anche di più e per la maggior parte dei produttori, dunque, il gioco non vale la candela, come si suol dire.

Tornando a “Big G”, va tenuto presente che negli ultimi anni l’azienda ha investito molto nello sviluppo della serie Pixel, cercando di posizionarsi come alternativa di qualità agli altri colossi del settore. Di certo, dunque, un sistema di sblocco più affidabile e versatile potrebbe contribuire a migliorare di gran lunga la percezione del marchio tra i consumatori.

La novità dovrebbe essere annunciata, insieme a tutte le caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi della serie Pixel 9, in occasione dell’evento che Google ha in programma per il prossimo 13 agosto.