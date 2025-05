Samsung Galaxy Z Fold 7: sottigliezza estrema

Il Samsung Galaxy Z Fold 7, che dovrebbe essere annunciato quest’estate, andrà a stabilire nuovi standard nel design di smartphone pieghevoli con un corpo ultra-sottile. Stando infatti a quanto comunicato nelle scorse dal noto e generalmente affidabile leaker Ice Universe su X, il dispositivo dovrebbe avere uno spessore da piegato di 8,9 mm, mentre quando aperto misurerà solo 3,9 mm.

Samsung Galaxy Z Fold 7: spessore di soli 3,99 da chiuso

Per riferimento, il Galaxy Z Fold 6 misura 12,2 mm di spessore quando è piegato e solo 5,6 mm quando è aperto. L’Oppo Find N5, che attualmente detiene il titolo di pieghevole in stile libro più sottile al mondo, misura solo 8,93 mm quando è piegato e 4,21 mm quando è aperto. Il dispositivo è appena più spesso della sua porta USB-C, per cui sarebbe notevole se Samsung potesse rendere il Galaxy Z Fold 7 ancora più sottile.

L’estrema sottigliezza del Samsung Galaxy Z Fold 7 implicherà però un grande compromesso: una batteria da 4.400 mAh, la stessa del suo predecessore, nonostante voci precedenti abbiamo suggerito che avrà display esterni e interni più grandi e un chipset Snapdragon 8 Elite più “affamato” di energia.

Di contro, il leaker afferma che il colosso sudcoreano aumenterà la capacità della batteria del Samsung Galaxy Z Flip 7 portandola a 4.300 mAh, rispetto al quella da 4.000 mAh del modello attuale. Ciò dovrebbe comportare a un notevole aumento nel suo runtime e aiutare la minore efficienza del presunto chip Exynos 2500.

Oltre a ciò, il leaker aggiungere che la gamma Galaxy S26, in arrivo sul mercato all’inizio del prossimo anno, punterà anch’essa su un design estremamente sottile, anche per quel che concerne il modello bae.