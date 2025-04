Smartphone e tablet: etichetta per consumi e riparabilità

A partire dal prossimo 20 giugno, tutti gli smartphone e i tablet venduti in Europa dovranno avere un’etichetta che indica varie informazioni, tra cui efficienza energetica e riparabilità. L’obbligo è previsto da due regolamenti denominati Energy Labelling Regulation e Ecodesign Regulation.

Dispositivi interessati e tipo di etichetta

Le nuove regole costringeranno i produttori a modificare la progettazione dei dispositivi in modo da rispettare tutti i requisiti. Gli effetti saranno noti dopo il 20 giugno. L’obiettivo principale è estendere il ciclo di vita dei prodotti attraverso una maggiore riparabilità e durata della batteria. Ciò potrebbe comportare una diminuzione delle vendite e/o un aumento dei prezzi.

I due regolamenti si applicano a smartphone e telefoni cellulari (feature phone) con schermo tra 4 e 7 pollici, telefoni cordless e tablet con schermo tra 7 e 17,4 pollici. Non si applicano invece ai dispositivi con schermo arrotolabile e ai tablet con Windows.

Per quanto riguarda durabilità e riparabilità i requisiti principali sono:

Resistenza a cadute o graffi e protezione da polvere e acqua

Batterie in grado di resistere ad almeno 800 cicli di carica e scarica, mantenendo almeno l’80% della loro capacità iniziale

Obbligo per i produttori di rendere disponibili i pezzi di ricambio essenziali entro 5-10 giorni lavorativi e per 7 anni dalla fine delle vendite sul mercato UE

Disponibilità di aggiornamenti del sistema operativo per almeno 5 anni dalla data di fine dell’immissione sul mercato

Accesso non discriminatorio per i riparatori professionisti a qualsiasi software o firmware necessario per la sostituzione

Aggiornamenti di sicurezza entro 4 mesi e di funzionalità entro 6 mesi dal rilascio del codice sorgente

Oltre alla classe di efficienza energetica (da A a G), simile a quella degli elettrodomestici, l’etichetta deve indicare anche la durata della batteria (ore e minuti) per ogni ciclo di ricarica completo, la classe di affidabilità in caso di caduta libera (da A a E), la durata della batteria in cicli di ricarica, la classe di riparabilità (da A a E) e il grado di protezione da acqua e polvere (IPxx).

Entro il 20 settembre 2027, la Commissione europea rivedrà i regolamenti per tenere conto del progresso tecnologico.