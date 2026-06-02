Samsung Galaxy S26: prestazioni, AI e autonomia per un acquisto senza rimpianti

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori smartphone in commercio che potrai avere a un prezzo decisamente più basso di quello che dovresti pagare. Dunque vai velocemente su Amazon e potrai avere il mitico Samsung Galaxy S26 a 749 euro, invece che 1.029 euro.

Come puoi vedere c’è uno sconto del 27% che abbatte il prezzo drasticamente fino a portarlo al minimo storico e ti permette di risparmiare 280 euro sul totale. In più la promozione ti consente di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Samsung Galaxy S26: a questo prezzo è un best buy

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il Samsung Galaxy S26 a questa cifra è un best buy assoluto e dunque non è da perdere. Tra le caratteristiche che spiccano c’è indubbiamente la sua leggerezza. Ha infatti un peso di appena 167 grammi e uno spessore di 7,2 mm, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

Offre una batteria da 4300 mAh che benché possa sembrare troppo piccola per garantire un’autonomia importante si rivela incredibilmente potente e potrai arrivare a fine giornata con ancora il 25% – 30% di autonomia. Forse la ricarica non è eccezionale anche se comunque risulta veloce con i suoi 25 W via cavo e 15 W in modalità wireless. Ottime prestazioni con il potente processore MediaTek Dimensity 2600 che viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna in questa versione da 256 GB. Niente male lo scomparto fotografico che con l’integrazione dell’intelligenza artificiale ti permette di fare scatti eccezionali.

Una grandissima occasione da non perdere per nessun motivo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a 749 euro, invece che 1.029 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.