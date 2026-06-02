 Samsung Galaxy S26: prestazioni, AI e autonomia per un acquisto senza rimpianti
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Samsung Galaxy S26: prestazioni, AI e autonomia per un acquisto senza rimpianti

Il Samsung Galaxy S26 garantisce prestazioni eccellenti, un'ottima gestione dell'AI, un'autonomia interessante e ora un prezzo fantastico.
Samsung Galaxy S26: prestazioni, AI e autonomia per un acquisto senza rimpianti
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Il Samsung Galaxy S26 garantisce prestazioni eccellenti, un'ottima gestione dell'AI, un'autonomia interessante e ora un prezzo fantastico.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori smartphone in commercio che potrai avere a un prezzo decisamente più basso di quello che dovresti pagare. Dunque vai velocemente su Amazon e potrai avere il mitico Samsung Galaxy S26 a 749 euro, invece che 1.029 euro.

Come puoi vedere c’è uno sconto del 27% che abbatte il prezzo drasticamente fino a portarlo al minimo storico e ti permette di risparmiare 280 euro sul totale. In più la promozione ti consente di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

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Samsung Galaxy S26: a questo prezzo è un best buy

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il Samsung Galaxy S26 a questa cifra è un best buy assoluto e dunque non è da perdere. Tra le caratteristiche che spiccano c’è indubbiamente la sua leggerezza. Ha infatti un peso di appena 167 grammi e uno spessore di 7,2 mm, nonché la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68.

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Offre una batteria da 4300 mAh che benché possa sembrare troppo piccola per garantire un’autonomia importante si rivela incredibilmente potente e potrai arrivare a fine giornata con ancora il 25% – 30% di autonomia. Forse la ricarica non è eccezionale anche se comunque risulta veloce con i suoi 25 W via cavo e 15 W in modalità wireless. Ottime prestazioni con il potente processore MediaTek Dimensity 2600 che viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna in questa versione da 256 GB. Niente male lo scomparto fotografico che con l’integrazione dell’intelligenza artificiale ti permette di fare scatti eccezionali.

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Una grandissima occasione da non perdere per nessun motivo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 a 749 euro, invece che 1.029 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 2 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
2 giu 2026
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