Android rileva le chiamate fake con deepfake AI

Il telefono squilla. Sullo schermo compare “Mamma”. Si risponde e la voce dall’altra parte sembra proprio la sua. Dice che c’è un problema e che ha bisogno di soldi immediatamente, solo che non è lei. È un truffatore che utilizza un deepfake vocale basato sull’intelligenza artificiale per clonarne la voce e, grazie allo spoofing del numero, far apparire anche il suo nome sullo schermo.

È uno degli schemi di frode in più rapida crescita. Per contrastarlo, Google ha annunciato una nuova funzione di rilevamento delle chiamate fraudolente che sarà attiva di default, senza richiedere alcuna configurazione da parte dell’utente. La funzionalità è in fase di distribuzione globale a partire da questo mese all’interno dell’app Phone by Google per i dispositivi Android con Android 12 o versioni successive, iniziando dalla gamma Pixel.

Come funziona il rilevamento delle chiamate fake su Android

Quando una chiamata proviene da un contatto e su entrambi i dispositivi è installata l’app Phone by Google, viene scambiato automaticamente un segnale di verifica silenzioso che conferma l’autenticità della chiamata e la sua effettiva provenienza dal telefono associato al contatto.

Se un truffatore tenta di impersonare quel contatto, il segnale di conferma iniziale mancherà. Il proprio dispositivo lo nota immediatamente e contatta il telefono reale di quel contatto per un doppio controllo. Se il telefono reale risponde “non sto facendo nessuna chiamata in questo momento,” si vedrà un avviso sullo schermo che consiglia di riattaccare immediatamente.

La funzione è sviluppata su RCS (Rich Communication Services), lo stesso standard utilizzato per la crittografia end-to-end in iOS 26.5, che permette ad altre app e aziende di adottare la stessa tecnologia.

Le altre novità Android

Insieme al rilevamento chiamate, Google ha annunciato:

Google Foto con il guardaroba virtuale, di cui abbiamo già parlato e che la prossima settimana arriva negli USA, India e Brasile per Android 10+.

Google Play Libri aggiunge “Catch me up“, un riassunto per riprendere una storia esattamente da dove è stata interrotta, con la possibilità di evidenziare passaggi e fare domande. Disponibile oggi per titoli in inglese selezionati.

Cerchia e Cerca ora riconosce interi outfit, non serve più cercare capo per capo. Disponibile su tutti i dispositivi Android 14+ con Cerchia e Cerca.