Google Foto crea un guardaroba virtuale dai propri vestiti

Google Foto è in grado di analizzare le immagini e riconoscere i capi indossati in ciascuna foto. A partire da queste informazioni, crea un guardaroba virtuale: un catalogo ordinato dei propri vestiti ricavato direttamente dalla galleria. Si possono esplorare i vari abbinamenti, isolare i singoli capi, come top, pantaloni, gonne, abiti, scarpe, e combinarli in nuovi outfit. Gli abbinamenti possono poi essere “provati” virtualmente, salvati e condivisi.

Google Foto analizza le foto e crea un guardaroba virtuale con i propri vestiti

Google Foto organizza automaticamente gli outfit e i singoli capi in un guardaroba virtuale. È possibile navigare tra le combinazioni effettivamente indossate nelle foto, oppure crearne di nuove scegliendo capi diversi. Un pulsante nell’angolo in basso a destra di ogni outfit permette di provarlo virtualmente.

L’anno scorso Google aveva lanciato una funzione di prova virtuale AI, ma funzionava solo con i vestiti che si volevano comprare tramite Google Search. La novità è che questa funzione lavora con i vestiti che già si hanno, estratti direttamente dalle proprie foto.

Disponibilità

Il guardaroba virtuale arriverà sui dispositivi Android durante l’estate, su iOS successivamente. Per chi vuole organizzare il proprio guardaroba senza aprire l’armadio, è senza dubbio geniale. E bisogna ammettere che è una delle funzionalità AI di Google Foto più creative e utili, ma è anche una delle più invasive dal punto di vista della privacy, perché si basa su un’analisi approfondita delle immagini personali.