Honor 600 5G da 256GB e Watch 2i: super bundle su eBay da non perdere

Devi acquistare un nuovo smartphone e uno smartwatch ma non vorresti spendere una barcata di soldi? Allora dai un’occhiata a questa offerta speciale che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su eBay puoi aggiungere al tuo carrello l’Honor 600 5G e il Watch 2i a soli 473,70 euro, invece che 683 euro circa, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento.

Il prezzo di partenza che vedi sopra è dato dal costo dei due dispositivi che potrai ottenere. Dunque in questo momento avrai un doppio sconto che ti consente di risparmiare circa 210 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate da 166,23 euro a interessi zero con Klarna.

Honor 600 5G e Watch 2i in un bundle spettacolare

Possiamo dire con assoluta certezza che con questo bundle risparmi veramente tantissimo e non c’è tempo da perdere. L’Honor 600 5G ha un peso di circa 185 grammi, uno spessore di 7,8 mm ed è certificato IP68/IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Possiede un generoso display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate da 120 Hz e a bordo troviamo il potente Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 GB di RAM. La memoria interna è da 256 GB, gode di una grande batteria da 6400 mAh e di un sensore da 200 MP per scatti impeccabili.

L’Honor Choice Watch 2i ha un display AMOLED da 1,85 pollici con rapporto schermo corpo del 75%, un’ottima luminosità ed è sensibile al tocco. Offre un pulsante fisico e una rotella per accedere facilmente alle varie funzionalità e una cinturino in silicone. Potrai effettuare e riceverechiamate direttamente sullo smartwatch e poi avvalerti di tantissime app sportive per tenerti in forma.

Come dicevamo un meraviglioso bundle da non lasciarsi sfuggire. Perciò corri su eBay e acquista l’Honor 600 5G e il Watch 2i a soli 473,70 euro, invece che 683 euro circa, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento. Li riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.