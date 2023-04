iPhone 17: display LPTO con Face ID e fotocamera integrati

Oltre ad aver fornito una previsione riguardo l’impiego della tecnologia ProMotion sui modelli base di iPhone, Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha informato che a partire da iPhone 17 saranno usati pannelli LPTO con Face ID e fotocamera anteriore integrati sotto lo schermo.

iPhone 17: Face ID e fotocamera sotto il display

Andando più nello specifico, Apple introdurrà gradualmente i pannelli LPTO su tutti i suoi smartphone, dopo averli adottati per la prima volta su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max e dopo averli implementati pure sugli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Per gli iPhone “non Pro”, dopo i pannelli LTPS con tacca adottati nel 2021 e 2022 si dovrebbe passare nel 2023 a un pannello sempre LTPS ma con la “Dynamic Island”.

Una configurazione analoga a quella appena descritta verrà adottata pure nel 2024, mentre nel 2025 dovrebbe avvenire il passaggio all’LPTO, sempre con la “pillola” per le fotocamere anteriori.

Nel 2027, poi, dovrebbe venire introdotto un pannello LPTO con Face ID nascosto sotto il display e foro per la fotocamera.

Nel caso specifico dei modelli Pro, però, già dal 2025 il Face ID verrà nascosto e sarà introdotto il foro per la fotocamera, il quale verrà mantenuto anche nel 2026 per poi venire tutto celato sotto il display l’anno successivo.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, un pannello LTPO (acronimo di Low-Temperature Polycrystalline Oxide, ossido policristallino a bassa temperatura) è essenzialmente un display OLED personalizzato che è in grado di offrire una frequenza di aggiornamento variabile invece che una frequenza fissa modulandola fino a 1 Hz.

