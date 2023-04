iPhone: ProMotion sui modelli base entro due anni

Attualmente la tecnologia ProMotion è un’esclusiva dei modelli Pro degli iPhone di più recente produzione, ma entro due anni questa verrà estesa a tutta la gamma, dunque pure ai modelli base. A riferirlo è l’autorevole Ross Young, co-fondatore e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

iPhone: ProMotion sui modelli base e Plus entro il 2025

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, la tecnologia ProMotion ha fatto capolino sugli smartphone a marchio Apple a partire da iPhone 13 Pro nel 2021, offrendo il refresh rate adattivo fino a 120Hz, uno scorrimento più fluido, un livello di reattività superiore e frame rate veloci quando l’utente ne ha necessità, andando al contempo a preservare la durata della batteria quando non occorre.

Allo stato attuale, la tecnologia in questione continua a rimanere un’esclusiva dei modello Pro, ma stando alla tabella di marcia condivisa da Young su Twitter, la quale va a scandire le principali novità relative ai display avute su iPhone a partire dal 2017, si evince che il ProMotion verrà implementato sull’intera gamma a partire da iPhone 17, quindi a partire dal 2025, in accordo con quanto già precedentemente vociferato.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

La cosa, comunque, non sorprende in modo particolare, considerando che Apple ha l’abitudine di estendere le funzionalità dei modelli Pro a quelli non pro nel tempo, come accaduto con la tecnologia OLED.

Ricordiamo che iPhone 13 Pro e 13 Pro Max possono arrivare a 10 Hz, mentre iPhone 14 Pro e 14 Pro Max possono arrivare fino a 1 Hz, garantendo un display sempre acceso che può mostrare l’orologio, i widget, le notifiche e lo sfondo della lock screen anche quando il dispositivo è bloccato.

