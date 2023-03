iPhone 15: niente ProMotion su modelli base e Plus

I modelli standard e Plus di iPhone 15 non saranno dotati di un display LPTO, il che lascia presagire che non saranno in grado di supportare la tecnologia ProMotion e non potranno godere neppure dell’opzione always on, non tanto per un limite tecnologico dei pannelli, quanto per una questione legata ai consumi.

iPhone 15: display LPTO sul modello base e Plus

Andando più nello specifico, gli OLED LTPO riescono a modulare la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz (per cui l’immagine si aggiorna una volta al secondo) e in questo modo il display è sempre attivo con un consumo di energia minimo. Gli LPTO, invece, non sono in grado di arrivare così in basso, il che significa che la funzione è si applicabile, ma andrebbe a consumare molto più del necessario.

Alla luce di tutto ciò, dunque, stando a quanto emerso dalle più recenti indiscrezioni provenienti dal blog coreano Naver, al pari di quanto verificatosi per i modelli dello scorso anno, soltanto le varianti Pro di iPhone 15 saranno dotate di pannelli LPTO necessari per sfruttare il ProMotion e l’always on, per cui le suddette funzioni resteranno un’esclusiva delle varianti di fascia alta della gamma smartphone di Apple.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato dalla fonte al riguardo.

Si dice che Apple abbia già preso accordi per consegnare i pannelli di visualizzazione della serie iPhone 15 alle aziende nazionali e presto finalizzerà i dettagli e si preparerà per la produzione di massa. Ciò che è confermato qui è che solo la serie Pro avrà una specifica che supporta la frequenza di aggiornamento LTPO 120, con il modello Plus regolare di base che non lo ha nei suoi requisiti.

Quest’autunno, insomma, sulla base delle informazioni fornite attualmente – le quali essendo indiscrezioni non confermate ufficialmente potrebbero pure rivelarsi inesatte – non ci sarà alcun passo in avanti in termini di specifiche del display o di feature ad esso relativo.

