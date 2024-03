iPhone 17: display antiriflesso più resistente ai graffi

La gamma iPhone 15 ha fatto capolino sul mercato lo scorso autunno e all’annuncio dei successivi iPhone 16 mancano ancora diversi mesi, ma nonostante ciò già si parla degli ancora futuri iPhone 17. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui la gamma di smartphone Apple che verrà commercializzata nel 2025 sarà dotata di un display antiriflesso più resistente ai graffi rispetto al Ceramic Shield presente sui modelli attuali.

iPhone 17 con display maggiormente resistente ai graffi

A rendere nota la cosa è stato il leaker Instant Digital, il quale afferma per l’appunto che che il vetro esterno dell’iPhone 17 sarà dotato di uno strato antiriflesso estremamente resistente ai graffi.

L’attrezzatura per il rivestimento sarebbe stata appena consegnata alla catena di fornitura cinese, ma non in tempo per essere inclusa nella serie iPhone 16.

Ceramic Shield è il nome commerciale di un materiale vetroceramico sviluppato da Corning in collaborazione con Apple. Il colosso di Cupertino afferma che il Ceramic Shield dell’iPhone 15 è più resistente del vetro di qualsiasi smartphone.

A inizio anno, Samsung ha presentato il suo nuovo Galaxy S24 Ultra, il quale è dotato di un display Gorilla Glass Armor, anch’esso sviluppato da Corning, secondo cui riduce i riflessi del 75% rispetto a una tipica superficie in vetro ed è resistente ai micrograffi che si accumulano nel tempo sui pannelli in vetro tradizionali.

Al momento, non è chiaro se Apple abbia intenzione di adottare Gorilla Glass Armor per l’iPhone 17, ma la descrizione corrisponderebbe. Inoltre, non è da escludere che Corning possa fornire al gruppo capitanato da Tim Cook una tecnologia equivalente diffusa con un nome diverso.