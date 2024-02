iPhone 17: tutti i modelli con ProMotion e Always On Display

I futuri iPhone 17, sia i modelli base che quelli Pro, che arriveranno sul mercato nel 2025 saranno dotati di display OLED con tecnologia backplane a basso consumo, portando per la prima volta il ProMotion e Always On Display su tutti i modelli.

iPhone 17: ProMotion e Always On Display su tutta la gamma

Secondo le più recenti indiscrezioni, si prevede che Apple manterrà l’uso dei pannelli LTPS meno avanzati su iPhone 16 e 16 Plus per continuare a differenziare i modelli base da quelli Pro, mentre nel 2025 le tencologie ProMotion e Always On Display saranno rese fruibili pure su iPhone 17 e 17 Plus, oltre che su 17 Pro e 17 Pro Max.

Gli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzano pannelli in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS), mentre i modelli iPhone 15 Pro utilizzano pannelli più avanzati in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO).

I pannelli LTPO supportano ProMotion, consentendo al display di aumentare la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per scorrimento e contenuti video più fluidi quando richiesto. ProMotion consente inoltre al display di ridurre la frequenza di aggiornamento a una più efficiente dal punto di vista energetico fino a 1 Hz ed è per questo che gli schermi di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono dotati della funzionalità Always On Display che mostra l’orologio, i widget, le notifiche e lo sfondo della schermata di blocco anche quando il dispositivo è in stand-by.

Secondo The Elec, il fornitore cinese BOE spera di fornire ad Apple i pannelli LTPO per iPhone 17, ma restano ancora dubbi sulla capacità di mantenere gli standard di controllo qualità del colosso di Cupertino.

Qualora BOE non riuscisse a soddisfare i requisiti, il gruppo capitanato da Tim Cook probabilmente si rivolgerà ad altri fornitori come Samsung e LG Display per i pannelli LTPO e si affiderà a BOE per i pannelli OLED basati su LTPS per il futuro iPhone SE 4.