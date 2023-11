iPhone 17: Apple lo produrrà subito anche in India

Secondo quanto riferito nelle ore addietro dall’analista Ming-Chi Kuo, la produzione iniziale del già ampiamente chiacchierato iPhone 17 in versione standard verrà avviata in India. Si tratta di un’informazione di particolare rilievo in quanto questa è la prima volta in assoluto che uno smartphone Apple viene prodotto fin da subito in terra indiana.

iPhone 17: produzione iniziale in India nel 2025

Solitamente, infatti, la produzione in India parte sempre qualche mese dopo il lancio. Ciò sta pertanto a significare che la produzione degli smartphone nel territorio in questione verrà già avviata nella seconda metà 2025, in modo tale da andare a diversificare la catena di assemblaggio rispetto alla Cina.

L’analista fa altresì sapere che in India verrà inizialmente prodotto solo iPhone 17 “base”, in quanto presenta una difficoltà minore nell’assemblaggio rispetto alle altre varanti.

Da tenere presente che Apple produce iPhone e altri dispositivi più vecchi in India orma da diversi anni, con l’intento di cercare di spostare una parte maggiore della sua produzione al di fuori della Cina.

Apple aveva iniziato ad attribuire maggiori responsabilità alle fabbriche in India e ad avviare la produzione di iPhone 14 nel paese poche settimane dopo il lancio del dispositivo a settembre 2022. La produzione di iPhone 15, invece, è iniziata ancora prima, con le fabbriche nel paese che assemblavano il modello base ‌a pochi giorni dal lancio, ma comunque in ritardo rispetto a quanto fatto in Cina.

Attualmente, Kuo ritiene che dal 12% al 14% delle spedizioni globali di ‌iPhone‌ venga gestito in India, con una percentuale che aumenterà al 20-25% entro il 2024.