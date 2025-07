Motorola moto g56 5G, 8/256GB e 120Hz ora in super offerta su Amazon

Motorola moto g56 è la risposta che cercavi se volevi avere uno smartphone 5G potente, fluido, con tanta memoria e che soprattutto non costasse troppo. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo incredibile di soli 199 euro invece di 269: per quello che offre, è un regalo.

La scheda tecnica del Motorola moto g56

Lo smartphone è dotato di un display FHD+ da 6.72 pollici a 120Hz, con processore MediaTek Dimensity 7060, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il sistema fotografico da 50 megapixel con sensore di luce ambientale ti permetterà di avere foto magnifiche sia di giorno che di notte, con la possibilità di sfruttare anche un obiettivo ultragrandangolare per catturare una porzione più grande della scena.

Ancora, abbiamo una batteria da 5200mAh che dura tutto il giorno e con ricarica TurboPower che permette di essere pronti a ripartire in pochissimo tempo. Design elegante e resistente, è caratterizzato da un raffinato look dal materiale premium vegano idrorepellente e con Gorilla Glass 7i.

Nella particolarissima colorazione Pantone Dill e con sistema operativo Android 15, oggi puoi farlo tuo a soli 199 invece di 269 su Amazon.