Un altro Pixel 6a ha preso fuoco: è il quinto caso documentato

È comparsa nel fine settimana su Reddit l’ennesima segnalazione di un Pixel 6a che ha preso fuoco. È il quinto caso documentato nell’ultimo anno, come riporta la redazione di Android Authority. Al momento, Google non ha rilasciato alcun commento in merito.

Nonostante l’aggiornamento, Pixel 6a ha preso fuoco

Va ricordato che il gruppo di Mountain View, all’inizio del mese, ha annunciato la distribuzione di un aggiornamento il cui obiettivo è proprio quello di intervenire sulla batteria, limitandone l’autonomia una volta raggiunti i 400 cicli di ricarica. L’update è stato rilasciato un paio di settimane fa, con l’obiettivo di evitare il rischio di un surriscaldamento.

Il proprietario dello smartphone (qui sotto un’immagine del disastro) ha raccontato di averlo alimentato con il caricabatterie da 45 W dello Steam Deck. Questa la sua testimonianza, con riferimento a una disavventura che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi, anche per la sua incolumità.

Mi sono svegliato con un odore terribile e un rumore forte. L’incendio era già scoppiato e sono riuscito a gettare il telefono sul pavimento piastrellato tirandolo per il filo. Era appoggiato sul comodino a meno di 40 centimetri dalla mia testa. Le lenzuola hanno preso fuoco. Il mio condizionatore (a pavimento) aveva subito danni superficiali a causa dell’incendio. Ho avuto male alla gola per tutto il giorno, a causa dei fumi che ho inalato (la porta della mia stanza era chiusa perché l’aria condizionata era accesa, quindi ho praticamente respirato il fumo più a lungo di quanto avrei voluto per evitare che un incendio si propagasse).

A preoccupare è il fatto che lo sfortunato utente dichiara di aver assistito all’incendio dopo aver installato l’aggiornamento distribuito da Google.

Ricordiamo che bigG consiglia ai possessori di un Pixel 6a la sostituzione gratuita della batteria, inviando lo smartphone oppure recandosi di persona a un centro autorizzato. È possibile verificare l’idoneità del proprio dispositivo attraverso le pagine del supporto ufficiale, inserendo alcune informazioni come il codice IMEI.