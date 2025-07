Google Pixel 6a: fix per la batteria in arrivo

Google ha comunicato che alcuni Pixel 6a riceveranno un aggiornamento software obbligatorio per ridurre il rischio di surriscaldamento della batteria. La distribuzione avverrà gradualmente a partire dal prossimo 8 luglio. Gli utenti potranno eventualmente richiedere la sostituzione della batteria, un rimborso in contanti o uno sconto per gli acquisti sul Google Store.

Più sicurezza, meno autonomia

Diversi utenti hanno segnalato il surriscaldamento della batteria che, in alcuni casi, è andata a fuoco distruggendo lo smartphone. Nella versione QPR1 Beta 2 di Android 16 erano stati scoperti gli indizi relativi alla novità annunciata ieri sera da Google. Il Battery Performance Program per Pixel 6a prevede due opzioni principali.

A partire dall’8 luglio verrà distribuito un aggiornamento software obbligatorio per gli smartphone interessati. Ciò significa che verrà scaricato e installato automaticamente (se lo smartphone è connesso ad Internet).

Quando la batteria raggiungerà i 375 cicli di ricarica, l’utente vedrà una notifica di promemoria. Quando arriverà a 400 cicli di ricarica verrà attivata la nuova funzionalità di gestione della batteria per limitare i rischi di surriscaldamento. L’aggiornamento ridurrà la capacità della batteria per motivi di sicurezza, quindi gli utenti noteranno un’autonomia inferiore.

Google non ha spiegato la causa del surriscaldamento, né il motivo per cui sono interessati alcuni Pixel 6a mentre altri funzionano senza problemi. Per i dispositivi idonei (gli utenti devono inserire alcuni dati in questa pagina, tra cui il numero IMEI, per la verifica) è possibile chiedere la sostituzione della batteria senza costi.

Questa opzione sarà disponibile a partire dal 21 luglio solo in alcuni paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Singapore, Giappone e India). Successivamente sarà disponibile in altri paesi europei, Australia e Giappone. Se le scorte di batterie sono finite è possibile chiedere un rimborso in contanti o uno sconto (credito) per gli acquisti sul Google Store.

Le suddette opzioni sono disponibili per gli utenti che hanno acquistato il Pixel 6a entro 2 luglio 2025 e fino all’8 luglio 2026. Prima della sostituzione della batteria verrà effettuata un’ispezione dello smartphone. Se verranno riscontrati altri tipi di danno potrebbe essere negata la sostituzione senza costi. L’utente riceverà quindi una stima della spesa.