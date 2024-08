iPhone 17 Slim: il restyling più importante dai tempi di iPhone X?

Apple potrebbe aver messo in cantiere, per il 2025, il lancio di iPhone 17 Slim. A riportarlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg, nella newsletter Power On che ormai da molto tempo svela in anticipo (con una certa precisione e affidabilità) i piani della mela morsicata per il futuro. A scanso di equivoci, l’immagine di apertura non è rappresentativa del prodotto, ma creata con l’IA generativa di Designer.

2025: addio iPhone Plus, benvenuto iPhone 17 Slim?

Stando a quanto emerso, dovrebbe trattarsi di uno smartphone iOS con caratteristiche a metà strada tra quelle dei modelli standard e Pro. Potrebbe prendere il posto del Plus, introdotto nel 2022, ma dimostratosi fino a oggi non capace di conquistare gli acquirenti come sperato dal gruppo di Cupertino.

Secondo le fonti di Gurman, iPhone 17 Slim potrebbe rappresentare, a livello di design, il restyling più importante della linea dai tempi del modello X lanciato nell’ormai lontano 2017.

In merito alle specifiche tecniche, invece, dovrebbe integrare il chip A19 progettato internamente, una sola fotocamere posteriore e un sensore frontale da 24 megapixel. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi che possa essere proposto con l’appellativo Air, richiamando così la stessa strategia adottata con la linea di tablet iPad, puntando tutto (o quasi) sull’attrattiva esercitata dal look rinnovato.

Se desideri qualcosa di più accattivante di un iPhone standard, ma non ti interessano molto le prestazioni, la dimensione dello schermo e le fotocamere di un modello Pro, puoi avere qualcosa che sembra molto più moderno, dotato delle specifiche di un iPhone tradizionale.

Non è la prima volta che si discute del possibile arrivo di iPhone 17 Slim. Molto dipenderà dall’accoglienza riservata, nel corso di quest’autunno, alla gamma 16. La decisione della mela morsicata non potrà che essere influenzata anche dai feedback che, nei mesi successivi, gli utenti riserveranno alla suite di strumenti Apple Intelligence, al momento sottoposti a una fase di test.