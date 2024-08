iPhone 16 a settembre senza Apple Intelligence

Doveva essere la vera novità degli iPhone 16. Invece Apple Intelligence non sarà disponibile prima di ottobre, quando verrà rilasciato iOS 18.1. L’azienda di Cupertino annuncerà ugualmente i nuovi smartphone a settembre. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha spiegato i motivi di questa decisione.

Funzionalità IA ancora da migliorare

Durante la WWDC 2024 erano state mostrate le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa che dovevano essere integrate in iOS 18. Il sistema operativo verrà preinstallato sui nuovi iPhone 16 che dovrebbero essere annunciati il 10 settembre, in base alle ultime indiscrezioni. Apple Intelligence non sarà invece pronto per quella data, ma gli utenti dovranno attendere il rilascio di iOS 18.1 nel mese di ottobre.

Da fine luglio, gli sviluppatori possono testare alcune funzionalità nella versione beta di iOS 18.1. Ciò significa che nemmeno ad ottobre saranno disponibili tutte le novità svelate alla WWDC 2024 di giugno. Il test effettuato da Mark Gurman conferma che occorrono diversi miglioramenti per ottenere l’esperienza d’uso promessa da Apple.

In iOS 18.1 ci sono principalmente funzionalità che consentono di generare riassunti di messaggi, email e pagine web. È inoltre possibile trascrivere e riassumere le telefonate, modificare un testo con i Writing Tools, creare un filmato con foto e video a partire da una descrizione testuale e usare le Smart Reply per le risposte rapide a messaggi ed email.

Molte funzionalità avanzate non saranno disponibili prima di fine anno o del primo trimestre 2025, tra cui la versione aggiornata di Siri con le azioni in-app, la cancellazione degli oggetti nelle foto e l’integrazione di ChatGPT. I risultati finanziari del terzo trimestre fiscale hanno evidenziato un calo delle entrate derivanti dagli iPhone. L’assenza di Apple Intelligence potrebbe avere un impatto negativo sulle vendite degli iPhone 16.