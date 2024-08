Apple: trimestrale positiva in attesa degli iPhone 16

Apple ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale (chiuso il 29 giugno). Le entrate sono aumentate solo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023, in quanto gli utenti attendono il lancio dei nuovi iPhone 16 e delle funzionalità di IA generativa incluse in iOS 18.1. Spicca però l’incremento delle vendite di iPad.

Aumentano i costi per colpa dell’IA

Apple ha registrato entrate per circa 85,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale 2024 (61,6 miliardi dai prodotti e 24,2 miliardi dai servizi). I profitti netti sono invece circa 21,4 miliardi di dollari (+7%). Le entrate principali arrivano dai mercati statunitense, europeo e cinese, ma per quest’ultimo c’è stato un calo rispetto al 2023.

Quasi il 46% delle entrate deriva dalle vendite degli iPhone (circa 39,3 miliardi di dollari). Nel terzo trimestre sono però diminuite rispetto all’anno precedente. Gli utenti aspettano quindi il lancio degli iPhone 16 e di Apple Intelligence (non in Europa). A proposito delle funzionalità di IA generativa, Tim Cook ha sottolineato che l’incremento dei costi per lo sviluppo della tecnologia ha avuto un impatto importante sulla trimestrale.

Durante la conference call con gli investitori, il CEO ha comunicato che sono in corso discussioni con le autorità europee per comprendere meglio le leggi, in particolare il Digital Markets Act che impone l’interoperabilità. Secondo Apple, il rispetto di questo obbligo potrebbe avere conseguenze su privacy e sicurezza.

Anche le entrate derivanti dai dispositivi indossabili sono diminuite. Positivo invece il dato relativo ai Mac. L’incremento più evidente riguarda gli iPad (+19%), grazie al lancio dei nuovi modelli. Nelle prossime trimestrali si vedranno le conseguenze delle modifiche apportate ad App Store in Europa per rispettare il Digital Markets Act.