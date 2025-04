Terre rare, perché sono così importanti per la Cina e gli USA?

Il 14 aprile la Cina ha detto stop all’export di terre rare, come ritorsione alla guerra commerciale scatenata dagli USA. È un vero e proprio azzardo da parte di Pechino, dato che questi metalli sono preziosi per sostenere gli sforzi industriali e sviluppare tecnologie avanzate.

Terre rare: il tesoro nascosto che fa gola alle grandi potenze

Le terre rare sono un gruppo di 17 metalli che si estraggono da rocce della crosta terrestre. Si dividono in “leggere” e “pesanti”, ma i più importanti sono il neodimio e il praseodimio. Perché? Semplice: servono a creare magneti super potenti, cruciali per le auto elettriche e non solo.

Questi elementi hanno proprietà chimiche uniche: resistono al calore, quindi sono perfetti per magneti, lampade, batterie. Li troviamo ovunque: pale eoliche, hard disk, smartphone, schermi, pannelli solari, marmitte catalitiche, motori ibridi, LED, jet da combattimento, missili guidati. Insomma, sono il “sangue” della tecnologia moderna.

Un tempo gli Stati Uniti erano i numeri uno delle terre rare. Poi, piano piano, la Cina gli ha soffiato il primato. Oggi Pechino controlla il 70% del mercato globale e il 90% dei magneti a base di terre rare. Quasi tutto il disprosio mondiale (usato da NVIDIA per i condensatori) arriva dalla Cina.

Molte aziende, fiutando aria di tempesta tra USA e Cina, hanno fatto scorta di terre rare. Ma se Pechino prolunga lo stop all’export, i piani dell’esercito americano e dei produttori di chip e smartphone potrebbero andare in fumo.

Le altre riserve rare dopo la Cina

Ok, la Cina ha le riserve più grandi di terre rare. Ma non è l’unica: ci sono giacimenti anche in Sudafrica, Australia, Canada, Usa occidentali, Brasile, Vietnam, Russia, India.

Basta guardare le mosse di Trump per capire quanto contano questi metalli. Il presidente Usa ha provato ad annettere la Groenlandia e a stringere un patto con l’Ucraina: aiuti militari in cambio di terre rare. Sì, perché sia la Groenlandia che l’Ucraina ne hanno in abbondanza nel sottosuolo…