iPhone 16 Pro: la prima foto mostra una nuova colorazione

Nelle scorse ore sono è stata diffusa un’immagine che mette in bella mostra alcuni presunti prototipi di iPhone 16 “base”, consentendo di scoprire le colorazioni dei futuri smartphone di casa Apple, oltre che il loro design. Da poco, poi, è stata condivisa una nuova foto che permette di osservare quelli che potrebbero essere i colori di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro mostrato nel nuovo colore stile space black

Andando più in dettaglio, una nuova foto pubblicata in un post su X da Sonny Dickson mostra iPhone 16 Pro in tre tinte differenti, incluso un nuovo colore nero in stile space black, significativamente più scuro rispetto ad iPhone 15 Pro di quest’anno.

Nel mentre, l’analista Ming-Chi Kuo e altre fonti hanno riferito che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno disponibili in questi quattro colori: titanio naturale, titanio rosa, titanio bianco e titanio nero.

L’immagine di Dickson mostra le versioni bianca, nera e grigia, ma non c’è alcun segno della tanto vociferata variante in oro rosa, probabilmente perché Apple non ha ancora finalizzato i dettagli per questa variante, essendo una novità assoluta.

Il colore Titanio Rosa è molto atteso per gli iPhone 16 Pro, visto e considerato che la gamma iPhone 15 è stata la prima a non includere una finitura dorata dal lancio dell’iPhone XS nel 2018. Il colore rosa, infatti, dovrebbe essere la variante in titanio della colorazione oro.

Da tenere presente che altre voci suggeriscono che Apple stia utilizzando un processo migliorato per la finitura e la colorazione del titanio, che si tradurrà in un aspetto più lucido rispetto alla finitura in alluminio spazzolato dei modelli di iPhone 15 Pro. La finitura lucida potrebbe assomigliare molto di più all’acciaio inossidabile che Apple ha usato negli anni precedenti, ma sarà più resistente ai graffi.