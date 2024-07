iPhone 16: nuovo design e nuove colorazioni

A settembre, Apple dovrebbe togliere i veli alla nuova gamma iPhone 16, ma nel mentre stanno circolando molteplici indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri smartphone. Proprio a questo proposito, nelle scorse ore è stata diffusa una nuova immagine, visibile in alto, che mostra i prototipi della futura gamma di smartphone della “mela morsicata” con un nuovo design, oltre a nuove opzioni di colore.

iPhone 16: novità per design e colori

Andando più in dettaglio, osservando la foto, diffusa dall’account Sonny Dickson su X, che più volte in passato ha condiviso immagini in anteprima relative ai futuri prodotti del gruppo capitanato da Tim Cook, si evince che il layout della fotocamera di iPhone 16 vedrà le lenti di quella principale e di quella ultra-grandangolare allineate verticalmente.

Questo cambiamento dovrebbe andare a offrire il supporto alla registrazione di video spaziali anche sui modelli base e Plus, una funzionalità che, invece, allo stato attuale delle cose costituisce un’esclusiva delle versioni Pro di iPhone 15.

Le immagini mostrano anche nuovi colori per la gamma di iPhone 16, ovvero: bianco, nero, blu, verde e rosa.

Unitamente alle caratteristiche in questione, è noto che le varianti base e Plus dei prossimi smartphone del colosso di Cupertino dovrebbero integrare il chip A18, 8GB di RAM, un nuovo pulsante di cattura sul lato destro, il tasto azione e altro ancora.

Per quanto riguarda, invece, i modelli Pro, le modifiche attese sono svariate e ancora più sostanziali, tra cui il supporto al Wi-Fi 7 e quello per la ricarica rapida a 40 W.