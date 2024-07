Gli iPhone 16 Pro potrebbero supportare il Wi-Fi 7

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dal DigiTimes, i prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero essere tra i primi dispositivi Apple a supportare il Wi-Fi 7, implicando tutta una serie di importanti migliorie nella connettività.

iPhone 16 Pro con Wi-Fi 7

Qualora così dovesse effettivamente essere, il supporto per il Wi-Fi 7 consentirà ai nuovi smartphone della “mela morsicata di inviare e ricevere dati contemporaneamente sulle bande da 2.4GHz, 5GHz e 6GHz, con un incremento della velocità di connessione, latenza ridotta e una connettività più affidabile.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il Wi-Fi 7 promette velocità teoriche di trasferimento dati superiori ai 40 Gbps, con un incremento di ben quattro volte rispetto al Wi-Fi 6E. Si basa su alcune caratteristiche innovative, tra cui il Multiple Link Operation (MLO), che permette di distribuire i dati su più canali all’interno di una singola banda di frequenza o su più bande di frequenza.

Da tenere presente che in precedenza l’analista Jeff Pu aveva già anticipato che i modelli Pro della nuova gamma iPhone 16 avrebbero potuto portare in dote questa nuova tecnologia.

Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, invece, hanno introdotto il supporto per il Wi-Fi 6E, mentre i precedenti iPhone 11 a iPhone 14 supportano il Wi-Fi 6

Al momento, è tuttavia bene tenerlo a mente, si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni. Da parte di Apple non vi è ancora nulla di confermato in via ufficiale, ma considerando che alla presentazione dei nuovi modelli di iPhone non dovrebbe mancare ancora molto – tradizionalmente l’azienda annuncia i suoi nuovi smartphone a settembre -, per saperne di più e per avere maggiori certezze a tal riguardo non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.