iPhone 16 Pro: ricarica rapida da a 40W e MagSafe da 20W

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, i futuri iPhone 16 Pro e 16 Pro Max a cui Apple toglierà i veli questo autunno, supporteranno una ricarica rapida via cavo fino a 40W e una ricarica MagSafe fino a 20W. Si tratta di una notizia particolarmente interessante per tutti gli utenti che chiedono maggiore velocità ed efficienza per l’esecuzione delle loro attività quotidiane sugli smartphone della “mela morsicata”.

iPhone 16 Pro: ricarica rapida via cavo fino a 40W e MagSage fino a 20W

Andando più nello specifico, secondo quanto riferito nelle score ore, i modelli Pro della futura gamma iPhone 16 vedranno un incremento significativo nella potenza di ricarica, passando per l’appunto a 40W via cavo e 20W tramite MagSafe, al fine di equilibrare e migliorare il problema dell’aumento del tempo di ricarica causato dall’incremento della capacità della batteria.

Da tenere ben presente che gli attuali modelli di iPhone 15 e 15 Pro possono raggiungere velocità di ricarica massima di 27W con un adattatore di alimentazione USB-C appropriato, mentre i caricabatterie MagSafe ufficiali di Apple e di terze parti autorizzate possono ricaricare gli stessi iPhone fino a 15W. Tutti i quattro modelli di iPhone 15 possono raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti tramite un adattatore di potenza da 20W o superiore, al pari dei modelli di iPhone 13 e iPhone 14.

Da notare che in base a precedenti voci di corridoio si è appreso che tutti i prossimi smartphone Apple, eccezion fatta per il modello Plus, disporranno di batterie più grandi rispetto ai loro predecessori.