iPhone 16: batterie più capienti, ma non sul Plus

Questo autunno, Apple toglierà i veli alla nuova gamma iPhone 16 e, stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, tutti i modelli potranno contare su delle batterie più capienti rispetto a quanto attualmente proposto, tutti eccetto uno: il modello Plus, che avrà una batteria più piccola rispetto al suo predecessore.

iPhone 16: batteria più capiente per tutti i modelli eccetto il Plus

Il motivo non è chiaro, in quanto a parte la differenza di dimensioni, sia il modello base che quello Plus dovrebbero avere un set di funzionalità identico, ma è probabile che la riduzione della capacità risulti trascurabile in termini reali grazie ai miglioramenti dell’efficienza del processore e di altri componenti.

Riducendo la capacità, Apple potrebbe cercare di massimizzare la differenziazione tra il modello Plus e quello Pro Max al fine di spingere i clienti verso la fascia alta, con funzionalità premium e prezzi chiaramente superiori.

Di seguito i presunti dettagli.

iPhone 16: 3.561 mAh (+6% rispetto al modello precedente)

3.561 mAh (+6% rispetto al modello precedente) iPhone 16 Plus : 4.006 mAh (-9% rispetto al modello precedente)

: 4.006 mAh (-9% rispetto al modello precedente) iPhone 16 Pro: 3.355 mAh (+2,5% rispetto al modello precedente)

3.355 mAh (+2,5% rispetto al modello precedente) iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh (+5% rispetto al modello precedente)

È bene precisare che con l’avvento degli iPhone 15, il colosso di Cupertino ha incrementato l’autonomia di iPhone 15 Pro Max al fine di renderlo il “melafonino” con la batteria più grande mai utilizzata su uno smartphone dell’azienda.

Da tenere presente che secondo un’altra voce, iPhone 16 Pro‌ Max vanterà una durata della batteria ancora maggiore, pari a oltre 30 ore, dunque leggermente superiore rispetto alle 29 ore di iPhone 15 Pro Max. Senza contare che sia la variante Pro che quella Pro Max dovrebbero avere display leggermente più grandi.